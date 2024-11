Les nouveaux SUV électriques de Ford manquent de clients

Après le Mustang Mach-E et ses prix très élevés au lancement en 2020, Ford possède désormais plusieurs modèles électriques compétitifs sur le marché automobile français. Non seulement le Mustang Mach-E a droit actuellement à de grosses remises pour séduire les clients, mais il a également été rejoint par deux nouveaux SUV électriques : les Explorer et Capri, basés sur une plateforme Volkswagen et plus adaptés aux goûts des Européens.

Mais comme beaucoup d’autres constructeurs, Ford se heurte à la réalité du marché automobile européen avec des ventes de voitures électriques pas aussi bonnes qu’espéré. Comme le rapportent les journalistes allemands du Kölner Stadt-Anzeiger, la marque américaine a dû réduire les rythmes de production de ses nouveaux Explorer et Capri à l’usine de Cologne en Allemagne (où ces deux modèles ont remplacé la Fiesta thermique). La production quotidienne de ces véhicules se limitera à 480 unités au lieu de 630 et l’usine sera fermée pendant certaines journées.

Des remises sur l’Explorer et le Capri

Rappelons que chez nous, les deux nouveaux SUV électriques de Ford ont déjà droit à des remises : l’Explorer s’affiche 44 400€ avant bonus écologique au lieu de 45 900€ alors que le Capri coûte 46 900€ en prix de base au lieu de 49 400€. Compte tenu de leur dotation de série et de la taille de leurs batteries, il y a de quoi en faire des modèles intéressants dans leur catégorie face aux concurrents de chez Renault, Peugeot ou Volkswagen.