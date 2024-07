Très grosse remise sur le Ford Mustang Mach-E électrique

Lancé en 2020, le Mustang Mach-e permettait à Ford de se lancer dans le grand bain de l’électrique et même, potentiellement, de piquer de grosses parts de marché au fameux Tesla Model Y. Certes, le constructeur américain arrive à en écouler plusieurs milliers sur notre marché français chaque année, principalement grâce à des offres de location bien placées. Mais le SUV américain ne croule pas sous les commandes.

Voilà pourquoi Ford France augmente la remise sur le Mustang Mach-E. D’un montant de 11 000€, elle permet désormais d’abaisser le prix de base du modèle à 41 990€. A ce prix, il dispose d’un puissant moteur de 269 chevaux et de batteries de 76 kWh permettant d’atteindre une autonomie maximale de 470 km d’après le cycle WLTP. Pas mal donc, même si un Volkswagen ID.4 Pro plus puissant à l’autonomie plus généreuse reste légèrement moins cher grâce au bonus écologique français et à une remise interne (tout comme le Tesla Model Y, d’ailleurs).

Une super-remise en plus

Mais ce n’est pas tout : Ford France offre aussi sa prime à l’électrique de 4 000€, ce qui réduit le prix de base du Mustang Mach-E à 37 990€. Soit une remise totale de 15 000€ (-28,3%) qui rend le modèle franchement compétitif face aux références du marché ! Il revient 3 000€ de moins que le Tesla Model Y avec un niveau d’équipement similaire. Si vous aimez le design très particulier de ce modèle, il y a désormais vraiment de quoi craquer sans le surpayer.