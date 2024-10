La Peugeot 208 Racing à 38 900€, ça vous fait envie ?

Vous cherchez une citadine sportive « à l’ancienne » au sein du groupe Stellantis ? Hélas, ça n’existe plus depuis longtemps. La DS 3 Performance n’est plus qu’un vieux souvenir, l’Abarth 595 a quitté les concessions et chez Peugeot, la 208 de seconde génération n’a jamais eu droit à sa version GTI. Certes, Lancia va bientôt lancer une Ypsilon HF électrique de 280 chevaux et l’Abarth 500 électrique revendique aussi un positionnement sportif. Mais cette dernière offre des performances limitées avec ses 155 chevaux.

Attention, Peugeot propose pourtant bien une nouvelle 208 réellement sportive. La 208 Racing, basée sur la variante restylée de la 208 de seconde génération, se contente de 145 chevaux sous le capot (sur la base du petit 1,2 litre turbo essence qu’il ne faut plus appeler « Puretech ») soit moins qu’une « vulgaire » E-208 GT-Line électrique. Mais cette 208-là dispose d’un châssis entièrement préparé pour la course, avec un réseau électrique intérieur entièrement repensé, une boîte manuelle à six vitesses, des suspensions réglables et des Michelin PS5.

Une voiture de rallye

Comme le précise le communiqué de Stellantis, la 208 Racing répond à la réglementation technique de la classe FR6 pensée pour les tractions de faible puissante qui doivent représenter l’entrée de gamme absolue dans les catégories de compétition en rallye. Elle coûte 38 900€ hors taxes et se veut à la fois moins chère et moins performante que la Lancia Ypsilon Rally4, cette auto de 212 chevaux éligible dans la classe du même nom.

Il ne reste plus qu’à prier pour que Peugeot Sport ne relance sa 208 Racing Cup, un joli championnat monomarque qui faisait le bonheur des gentlemen drivers avec l’ancienne génération de la 208. La nouvelle 208 Racing constituerait une excellente base pour cela.