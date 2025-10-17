Poissy, monument en péril

Ces temps-ci, on parle moins de Poissy de sa collégiale Notre-Dame ou de la Villa Savoye, qu’au sujet de l’usine Stellantis.

L’unité de production est fermée pour trois semaines depuis le lundi 13 février, mettant au chômage partiel 2 000 employés. Ce site dévolu à la fabrication des DS 3 et des Opel Mokka, est un monument de l’industrie automobile française.

L’usine a été construite entre novembre 1938 et mai 1940 pour fabriquer les produits de la marque Matford nés de l’alliance entre Ford et Mathis. Mais la déclaration de guerre en a décidé autrement. Le label Matford a disparu et les installations ont été endommagés par les bombardements.

Les activités ont repris après la Libération. La filiale française de Ford a d'abord produit la F472 avant de lancer, en octobre 1948, la Vedette, la première Ford spécifiquement française, quoique dessinée à Detroit. Elle a été commercialisée jusqu’en 1954, date à laquelle la Ford S.A.F. a été absorbée par Simca dont le nom remplaça celui de Ford au fronton de l’usine. Les chaînes de Poissy ont vu naître les héritières des Vedette, à savoir la Versailles, sa version économique « Trianon », sa variante luxueuse « Régence » et le break « Marly » qui furent remplacées en 1958 par les Chambord, Beaulieu et Présidence, la Marly conservant son nom.

La vie de Simca n’est pas un long fleuve tranquille. La marque a été reprise par Chrysler en 1963 puis récupérée par Peugeot. De 1979 à 1982, les Simca furent vendues sous la marque Talbot ressuscitée par le groupe PSA. Le « T » de Talbot figura alors sur le château d’eau de l’usine.

En 2017, PSA Peugeot Citroën reprirent les filiales européennes de General Motors, Opel et Vauxhall, en 2017.

Dernier avatar en 2021 avec la création du consortium Stellantis englobant PSA et FCA (Fiat Chrysler).