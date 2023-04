De 7 000 à 25 000 €, les meilleurs grands monospaces d'occasion

Ils ont eu leur heure de gloire dans les 90 et 2000, puis l’espèce s’est éteinte. La faute à qui ? Aux SUV bien sûr. Ces derniers ont déferlé et ont su séduire grâce à leur look plus sexy et à leur aspect plus solide que ceux des monospaces.

Pourtant, les monospaces ont des atouts que les SUV n’arrivent pas à égaler. Il y a tout d’abord la modularité. Sièges indépendants, coulissants, pivotants, il est possible d’aménager son monospace comme bon vous semble, ou presque. Lorsqu’ils sont tous enlevés, vous disposez alors d’un très vaste espace pour jouer les déménageurs, bien supérieur à celui d’un SUV. Cependant, c'est moins le cas des monospaces plus récents comme le Renault Espace V ou le Volkswagen Sharan II, dont les sièges s'escamotent dans le plancher. Les monospaces ont aussi comme avantage un plancher plat et un seuil de chargement plus bas. Certains, comme le Citroën C8 ou encore le Volkswagen Sharan II sont même équipés de portes latérales coulissantes.

Dernier point enfin, et pas des moindres, le budget. Délaissés depuis l’arrivée des SUV, les monospaces n’ont plus la cote, c’est donc le moment d’en profiter.

Nous avons sélectionné différents modèles selon plusieurs fourchettes de prix, allant de 7 000 à 25 000 €. Certains modèles sont placés dans plusieurs fourchettes afin de donner des millésimes et surtout des kilométrages différents.

Entre 7 000 et 10 000 €

Dépenser moins de 7 000 € dans un monospace est possible, les annonces ne manquent pas. Cependant, il faut prévoir une enveloppe « réparation » car les exemplaires ont le plus souvent dépassé allègrement les 200 000 kilomètres. Afin d’être plus raisonnable, il est préférable d’investir un minimum de 7 000 €.

Les modèles sélectionnés ont pour la plupart bien roulé, et ne sont pas de première jeunesse. Le Renault Espace IV est très largement représenté, mais il faut privilégier les modèles les plus récents pour s’épargner au mieux d’éventuels problèmes de fiabilité. Il est aussi possible d’opter pour le duo Peugeot 807/Citroën C8 ou encore le Volkswagen Sharan de première génération. En s’approchant des 9 000 €, il est possible de dénicher un Ford Galaxy de deuxième génération, plus moderne.

Quant au Dacia Lodgy, il se trouve à des prix attractifs en contrepartie d’un compteur bien garni. À noter que c’est le seul monospace, ou presque, dont l’offre en essence ne fait que dans la figuration.

Exemples de modèles sur le marché :

Ford S-Max I

2.0 145 ch Titanium 5 places de 2008 avec 150 000 km (7 000 €)

Renault Grand Espace IV

2.0 dCi 150 ch Privilège 7 places de 2009 avec 180 000 km (7 000 €)

Volkswagen Sharan I

2.0 TDI 140 ch 7 places de 2009 avec 170 000 km (7 000 €)

Ford Galaxy II

2.0 TDCi 140 ch Ghia 7 places de 2009 avec 190 000 km (8 000 €)

Citroën C8

2.0 HDi 136 ch Confort 7 places de 2012 avec 170 000 km (9 000 €)

Dacia Lodgy

1.5 dCi 110 ch Black Line de 2014 5 places avec 120 000 km (9 000 €)

Renault Espace IV

2.0 dCi 130 ch Privilège 5 places de 2012 avec 130 000 km (9 000 €)

Entre 10 000 et 15 000 €

Avec un budget minimum de 10 000 €, on peut prétendre à des modèles qui ne s’approchent pas du cap des 200 000 km. On note ainsi qu’il est possible de s’offrir un Renault Espace de dernière génération ! Ils sont peu nombreux, ont pour la plupart beaucoup roulé, mais en fouillant bien, il est possible de dénicher un bon exemplaire.

On retrouve bien sûr des modèles bien établis dans la catégorie comme le Volkswagen Sharan II, ainsi que son cousin technique le Seat Alhambra II. À noter que le duo Ford Galaxy et S-Max sont souvent proposés à des prix intéressants.

Exemples de modèles sur le marché :



Renault Espace V

1.6 dCi 160 ch Intens de 2015 avec 195 000 km (11 500 €)

Ford S-Max I

2.0 TDCi 140 ch Titanium 7 places de 2011 avec 150 000 km (11 500 €)

Seat Alhambra II

2.0 TDI 140 ch Style 7 places de 2011 avec 200 000 km (12 000 €)

Ford Galaxy II

2.0 TDCi 140 ch Titanium 7 places de 2013 avec 150 000 km (13 000 €)

Entre 15 000 et 20 000 €

On entre ici dans une fourchette de prix plus « confortable ». On peut ainsi toucher des modèles âgés de moins de 10 ans et dont le compteur affiche 150 000 km, voire moins. Le cas du Renault Espace V est assez parlant puisque ses prix dégringolent, la faute à une image de « bête à chagrin ». Pour les plus exotiques, il est possible de choisir un Chrysler Grand Voyager ou son cousin le Lancia Voyager. Cependant, ils sont peu nombreux et leurs prestations sont un peu décevantes. Un Renault Espace ou un Volkswagen Sharan est mieux conçu avec de réelles qualités comme le confort et une bonne tenue de route.

Exemples de modèles sur le marché :

Renault Espace V

Renault Espace V





Lancia Voyager

2.8 Multijet Platinium 7 places de 2012 avec 155 000 km (15 000 €)





Volkswagen Sharan II

2.0 TDI 140 ch Confortline 7 places de 2014 avec 145 000 km (16 000 €)

Seat Alhambra II

2.0 TDI 140 ch Style 7 places de 2014 avec 150 000 km (16 500 €)

Renault Espace V

1.6 dCi 160 ch Intens 7 places de 2015 avec 95 000 km (17 000 €)

Ford Galaxy III

2.0 TDCi 150 ch Titanium 7 places de 2017 avec 145 000 km (18 000 €)

Entre 20 000 et 25 000 €

À partir de 20 000 €, on s’offre potentiellement un « collector ». Il s’agit davantage d’acquérir les derniers modèles de l’espèce. En plus de bénéficier d’un modèle récent, ils affichent logiquement moins de kilomètres, ce qui permet d’engranger de la distance sans trop de risques. Le Renault Espace V fait toujours figure de bonne affaire, en se négociant à des tarifs doux. Le Seat Alhambra tient bien la côte, mais les Ford Galaxy et S-Max de troisième génération se révèlent être plus modernes.

Exemples de modèles sur le marché :

Ford S-Max II

2.0 TDCi 150 ch Titanium 7 places de 2017 avec 90 000 km (20 000 €)

