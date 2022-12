Quelle BMW Série 2 Active Tourer choisir ?

La nouvelle génération du monospace BMW Série 2 Active Tourer a été lancée cette année et l’on a noté la disparition de la version longue à sept places Gran Tourer. Restant seul avec Mercedes (Classe B) dans le segment premium à proposer un monospace dans sa gamme, BMW compte avec un seul modèle conserver un bon volume de vente (depuis ses débuts plus de 400 000 exemplaires ont été vendus dans le monde).

Une ligne plus dynamique

Par rapport à la première génération, ce nouvel opus s’en distingue par une calandre à double haricot plus imposante, des projecteurs plus effilés qu’auparavant et des feux arrière de plus grandes dimensions. Le profil est toujours monovolume et l’ensemble affiche plus de dynamisme, tandis que les dimensions du véhicule sont pratiquement identiques.

Modernité à bord

Dans l’habitacle les changements sont plus importants avec l’arrivée d’une double dalle numérique légèrement courbée vers le conducteur. L’instrumentation paramétrable dispose d’un écran de 10,25 pouces et un affichage tête haute est également de la partie (option Pack Innovation à 3 300 €), tandis que l’écran d’infodivertissement de 10,7 pouces est désormais tactile, ce qui a conduit BMW à supprimer la molette i-Drive et de nombreux boutons, les commandes étant actionnées par l’intermédiaire de l’écran. Comme toujours chez BMW, la qualité des matériaux et des assemblages est à mettre en exergue.

Modularité au menu

Aux places arrière la garde au toit est généreuse et l’espace pour les jambes aussi, hormis pour la personne qui se posera au milieu de la banquette arrière et qui devra composer avec un tunnel de servitudes encombrant. Monospace oblige, on trouve de nombreux rangements à bord et une modularité excellente grâce à l’option banquette coulissante (sur 14 cm) avec dossiers inclinables. Dommage que les dossiers rabattus ne permettent pas d’obtenir un plancher plat. Le volume mini du coffre est moyen (de 404 à 415 litres) et peut atteindre jusqu’à 1 455 litres au maxi.

Amortissement ferme

Sur la route, la BMW Série 2 Active Tourer se montre à son aise. Conçue sur la plateforme de la BMW Série 1 et malgré une hauteur plus importante, la prise de roulis est bien contrôlée, son tempérament est plus plaisant que la plupart des SUV de la marque. On apprécie également la direction bien calibrée et consistante qui apporte un bel agrément de conduite. En revanche, l’amortissement plus ferme grève un peu le confort, en particulier lorsque l’auto est équipée de roues de 18 pouces. Pour les motorisations on a le choix entre deux moteurs essence de 136 et 170 ch, un diesel de 150 ch et deux motorisations hybrides rechargeables de 245 et 326 ch. Les tarifs débutent à 35 750 €.

La BMW Série 2 Active Tourer en dix points