Les grosses remises du mois - Renault Kadjar, un SUV familial au prix d'une citadine !

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Le Renault Kadjar a été officiellement remplacé par l’Austral au catalogue de la marque au losange en fin d’année dernière. Basé sur la plateforme du Nissan Qashqai d’ancienne génération, il n’a jamais réussi à se vendre aussi bien que le Peugeot 3008 de seconde génération ou le Volkswagen Tiguan. Mais alors que son successeur a repris le flambeau depuis de longs mois déjà, il est possible de faire de très bonnes affaires en regardant du côté des tout derniers exemplaires du vieux Kadjar disponibles en stock actuellement.

Il en reste très exactement 7 au moment où nous écrivons ces lignes, dont certains bénéficient de remises sérieusement intéressantes. Proposé à 24 990€, l’exemplaire le moins cher a droit à 11 840€ de remise soit -32,14% de réduction ! Doté du bloc essence TCe de 140 chevaux accouplé à la boîte de vitesses à double embrayage EDC, il donne malheureusement droit à un malus écologique de 740€ en 2023 et de 1 172€ en 2024. Mais compte tenu du montant de la remise, ce n’est sans doute pas suffisant pour s’en offusquer.

Un SUV familial au prix d’une citadine

Certes, le Kadjar compose avec un habitacle à la technologie dépassée et affiche un style largement passé de mode (il n’a d’ailleurs jamais vraiment réussi à plaire même au sommet de sa carrière). Mais voilà le SUV familial de la marque au losange, confortable et correctement motorisé, affiché au prix d’une citadine de milieu de gamme ou d’un Dacia Duster haut de gamme. Avouez qu’il y a quand même de quoi réfléchir quand on cherche un véhicule spacieux et qu’on veut éviter d’investir dans un Dacia Jogger…

Mise à jour : comme l'a repéré un lecteur, ce véhicule glissé dans le stock de véhicules neufs de Renault est en fait un véhicule de démonstration de 2022 affichant tout de même 9 900 km au compteur. De quoi relativiser donc la bonne affaire, surtout s'il faut s'acquiter du malus écologique comme c'est spécifié dans l'annonce. Il y a peut-être matière à négocier davantage...