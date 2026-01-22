Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut la Kia EV4 la moins chère avec sa batterie de 58,4 kWh ?

Olivier Pagès

5. La fiche technique de la Kia EV4 58 kWh

 

Les chiffres clés

Kia Ev4 58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD AIR
Généralités  
Finition AIR
Date de commercialisation 11/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,43 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,48 m
Empattement 2,82 m
Volume de coffre mini 435 L
Volume de coffre maxi 1 415 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 811 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 283 Nm
Puissance moteur 204 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 440 km
Capacité batterie 58,30 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
