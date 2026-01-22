La Kia Ev4 (58,4 kWh, 204 ch, à partir de 38 290 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques, qui comprend notamment

Citroën e-C4 (54 kWh, 156 ch, à partir de 35 950 €)

Cupra Born (63 kWh, 204 ch, à partir de 33 420 €)

Peugeot e-308 (55 kWh, 156 ch, à partir de 42 600 €)

Renault Megane E-Tech (60 kWh, 220 ch, à partir de 39 500 €)

Volkswagen ID.3 Pure (52 kWh,170 ch, à partir de 34 990 €)