Kia Ev4

Que vaut la Kia EV4 la moins chère avec sa batterie de 58,4 kWh ?

Olivier Pagès

4. La Kia EV4 58,3 kWh est dans la bonne moyenne de la catégorie, comme sa note

 

La Kia Ev4 (58,4 kWh, 204 ch, à partir de 38 290 €) est évaluée dans la catégorie des berlines compactes électriques, qui comprend notamment

Citroën e-C4 (54 kWh, 156 ch, à partir de 35 950 €)

Cupra Born (63 kWh, 204 ch, à partir de 33 420 €)

Peugeot e-308 (55 kWh, 156 ch, à partir de 42 600 €)

Renault Megane E-Tech (60 kWh, 220 ch, à partir de 39 500 €)

Volkswagen ID.3 Pure (52 kWh,170 ch, à partir de 34 990 €)

Kia EV4 58,3 kWh
Budget
  • 7.2
Pratique
  • 6.83
Rapport prix/équipements
  • 7.5
Sur la route
  • 6.86
Sécurité
  • 6.5
Autonomie
  • 6
Note globale : 13,6 /20
Explication des critères de notation
