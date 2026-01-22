La concurrence : une Kia particulièrement cohérente.

Même si elles sont moins nombreuses que les SUV, les berlines compactes électriques sont toutefois bien présentes sur le marché. Ainsi, face à cette EV4 se dressent des rivaux bien implantés sur le segment comme la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-308 récemment restylée, la Citroën e-C4, la Volkswagen ID.3 ou la Cupra Born. En les comparant, on se rend compte que la coréenne se situe dans la moyenne supérieure de la catégorie, que ce soit pour la puissance, la capacité de batterie ou même les tarifs. Elle se positionne donc comme une vraie alternative dans la catégorie.

À retenir : pourquoi ne pas choisir cette Kia EV4 ?

Avec cette EV4, Kia prouve qu’il ne sait faire pas que des SUV électriques. Sa berline se révèle spacieuse, confortable et pratique. Alors certes, l’autonomie de cette version est plus réduite qu’avec la grosse batterie, mais elle se révèle tout de même suffisante, pour un usage quotidien, et même pour partir en vacances, d’autant plus que ses tarifs demeurent largement plus accessibles que ceux de la version longue autonomie avec 4 600 € de moins. Une différence qui peut justifier quelques sacrifices.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité arrière très généreuse

La consommation raisonnable

L’équipement complet

Les nombreux et vastes rangements intérieurs

Les tarifs plus accessibles qu’avec la grosse batterie Caradisiac n'a pas aimé Le style particulier, notamment la partie arrière

Le dynamisme moyen