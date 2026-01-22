3. La Kia EV4 est une vraie alternative sur le segment des berlines compactes électriques
La concurrence : une Kia particulièrement cohérente.
Même si elles sont moins nombreuses que les SUV, les berlines compactes électriques sont toutefois bien présentes sur le marché. Ainsi, face à cette EV4 se dressent des rivaux bien implantés sur le segment comme la Renault Megane E-Tech, la Peugeot e-308 récemment restylée, la Citroën e-C4, la Volkswagen ID.3 ou la Cupra Born. En les comparant, on se rend compte que la coréenne se situe dans la moyenne supérieure de la catégorie, que ce soit pour la puissance, la capacité de batterie ou même les tarifs. Elle se positionne donc comme une vraie alternative dans la catégorie.
À retenir : pourquoi ne pas choisir cette Kia EV4 ?
Avec cette EV4, Kia prouve qu’il ne sait faire pas que des SUV électriques. Sa berline se révèle spacieuse, confortable et pratique. Alors certes, l’autonomie de cette version est plus réduite qu’avec la grosse batterie, mais elle se révèle tout de même suffisante, pour un usage quotidien, et même pour partir en vacances, d’autant plus que ses tarifs demeurent largement plus accessibles que ceux de la version longue autonomie avec 4 600 € de moins. Une différence qui peut justifier quelques sacrifices.
Caradisiac a aimé
-
L’habitabilité arrière très généreuse
-
La consommation raisonnable
-
L’équipement complet
-
Les nombreux et vastes rangements intérieurs
-
Les tarifs plus accessibles qu’avec la grosse batterie
Caradisiac n'a pas aimé
-
Le style particulier, notamment la partie arrière
-
Le dynamisme moyen
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|58.3 KWH 204 AUTONOMIE STANDARD EDITION 1
|0 (wltp)
|39 090 €
|€
|58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD AIR
|0 (wltp)
|38 290 €
|€
|58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD EARTH
|0 (wltp)
|40 590 €
|€
|58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD EARTH BUSINESS
|0 (wltp)
|41 390 €
|€
Photos (28)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération