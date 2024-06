Séance d’essai studieuse pour la Toyota/Lexus GR GT3 à Spa

C’est sur le circuit de Spa-Francorchamps que nos chasseurs de scoop ont photographié un nouveau prototype. Il s’agit d’une voiture de circuit qui sera aussi disponible en version route. Toyota a déjà déposé son nom « GR GT » pour cette auto, mais on ne sait pas encore si cette voiture se nommera Lexus GR GT ou Toyota GR GT. Ce que l’on sait en revanche, c’est que la division sportive Gazoo Racing (GR) s’occupe du développement de la voiture de course de la catégorie GT3 et qu'elle devrait également s'occuper de la version route.

Par rapport à l’auto de course qui est camouflée sur les photos, la voiture immatriculée pourrait s’affranchir de certains dispositifs aérodynamiques à l’instar de l’immense aileron placé à l’arrière. Elle affichera néanmoins une allure de sportive de haut niveau un peu comme ses futures concurrentes que sont les BMW M4, Mercedes-AMG GT, Porsche 911 GT3…

Plus Lexus que Toyota ?

Les Lexus RC-F GT3 et Toyota GR Supra GT4 sont les sportives qui officient dans leur catégorie respective dans les compétitions sur circuits. La Lexus RC-F GT3 étant la plus ancienne des deux et la seule à courir en GT3, il est fort possible que ce prototype adopte le badge Lexus lors de la mise en production. Quoi qu’il en soit, cette future « Lexus GR GT » sera très proche, en ce qui concerne son style, du prototype Toyota Gazoo Racing GT3 Concept dévoilé au Salon de Tokyo en 2022.

Des informations techniques parcellaires

Si entre le Salon de Tokyo 2022 et les essais du prototype camouflé sur le circuit belge de Spa-Francorchamps, pas mal d’eau a coulé sous les ponts, c’est que la mise au point de l’auto de course et surtout de sa déclinaison routière a mis plus de temps que prévu. Pour le moment, on ne dispose pratiquement pas d’informations techniques sur cette auto, mis à part les mensurations du concept-car (L x l x ha en mètres : 4,59 x 2,04 x 1,14).

Une sonorité de V8

En ce qui concerne le groupe motopropulseur de la bête, rien n’a encore filtré. Mais selon nos chasseurs de scoop, ce devrait être un V8, la sonorité du prototype ressemblant à celle d’un moteur de ce type. On attendra l’an prochain lors de la présentation des véhicules de route et de course de cette Toyota/Lexus GR GT pour en savoir plus.