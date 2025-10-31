La Lexus Sport Concept est un mystère - En direct du salon de Tokyo 2025
La future supercar de Lexus deviendra-t-elle légendaire comme la LF-A qu’elle remplace ? En tout cas, elle s’annonce magnifique. Et elle pourrait avoir des motorisations très différentes selon le badge qu’elle arborera.
Le groupe Toyota prépare son retour sur le terrain des voitures de sport d’exception. Après la Lexus LF-A commercialisée entre 2010 et 2012 en série limitée, devenue culte grâce à son fabuleux V10 atmosphérique, la marque de luxe du groupe japonais va bientôt réintégrer une super-sportive très puissante dans sa gamme.
Après une première apparition à Pebble Beach l’été dernier, cette future supercar de Lexus s’expose au salon de Tokyo 2025. Et elle est tout simplement magnifique à observer : son style n’a rien de révolutionnaire mais dans le détail, ses proportions sont absolument superbes.
Mais quel moteur ?
Reste à savoir ce qu’elle embarquera sous le capot. On le sait, le groupe Toyota va prochainement lancer un tout nouveau V8 biturbo qu’on a vu tourner dans des prototypes de route et de course. Une toute nouvelle GR GT3 de compétition, vue dernièrement au Festival of Speed de Goodwood, soit concurrencer Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes et les autres dès la saison 2026 dans les séries de catégorie GT3.
Mais aux dernières nouvelles, il est possible que la version routière de cette nouvelle GT3 de course arbore un badge « Toyota GR » et non pas Lexus. La version de série de la Lexus Sport Concept, elle, préférerait utiliser une motorisation 100% électrique et peut-être même des batteries solides d’après les journalistes anglais d’Autocar !
Le V8 chez Toyota, l’électrique chez Lexus ?
Si ces informations se confirment, on découvrira bientôt une Toyota GR ultra-sportive à moteur V8 en version routière, sa déclinaison GT3 de course également badgée Toyota et donc sa cousine routière de Lexus avec la motorisation électrique. Cette dernière devrait en revanche ne pas arriver avant 2028.
D’autres concept-cars étonnants
Le stand Lexus grouille de concept-cars puisqu’en plus de la Sport Concept, il y a aussi le LS Coupé (un SUV au profil effilé) et le LS Concept qui prend la forme d’un énorme van à six roues !
