La vitesse de pointe de la nouvelle Volkswagen ID.Polo GTI électrique fait beaucoup parler

226 chevaux et 290 Nm. Voilà les chiffres de puissance et de couple maximal de la nouvelle Volkswagen ID.Polo GTI, version sportive de la citadine électrique allemande. Ces chiffres, identiques à ceux de la version de pointe de la dernière Cupra Raval conçue sur la même base, la mettent en face de l’Alpine A290 (220 chevaux et 300 Nm), de la Lancia Ypsilon HF (280 chevaux et 345 Nm) et de la Peugeot E-208 GTI (idem) ou encore de la Mini Cooper JCW (258 chevaux et 345 Nm de couple).

Et un chiffre en particulier a attiré l’attention lors de la présentation de l’auto : sa vitesse de pointe. L’ID.Polo GTI est électroniquement limitée à 175 km/h, une vitesse de pointe similaire à celle de ses principales rivales. L’Alpine A290 plafonne en effet à 160 km/h en version de base (180 chevaux) ou 170 km/h en variante de 220 chevaux. Certains ont d’ailleurs remarqué, non sans ironie, que l’A290 est ainsi moins rapide en vitesse de pointe qu’une Dacia Sandero (capable de toucher 180 km/h en vitesse de pointe dans sa version GPL de 120 chevaux). La Lancia Ypsilon HF, elle, monte tout de même jusqu’à 190 km/h.

Une ID.Polo GTI moins rapide que la toute première Golf GTI vieille de 50 ans

On le sait, la vitesse maximale constitue toujours le point faible de ces petites sportives électriques comparativement à leurs équivalents thermiques. Capables d’accélérations plus qu’intéressantes (avec son 0 à 100 km/h expédié en 5,6 secondes, la Lancia fait aussi bien qu’une grosse Honda Civic Type R de 320 chevaux par exemple), elles restent limitées en vitesse de pointe car leur moteur voit sa consommation exploser à pleine charge et haut régime de rotation.

Résultat, la nouvelle ID.Polo GTI se fait battre à ce niveau… par la toute première Golf GTI de l’histoire, lancée il y a cinquante ans tout juste et capable alors de filer à 182 km/h avec son petit quatre cylindres de 110 chevaux et son châssis ne pesant que 890 kg sur la balance. Plus récemment, une Renault Clio 4 RS Trophy disparue en 2018 et forte de 220 chevaux, pouvait atteindre 235 km/h.

Klaxonné par des Dacia sur l’Autobahn ?

Heureusement, ces nouvelles petites sportives électriques sont capables de prouesses dynamiques, même si elles souffrent aussi d’une masse très supérieure à leurs ancêtres thermiques (1 540 kg dans le cas de l’ID.Polo contre 1 204 kg pour la dernière Clio RS thermique de 2018) et la nouvelle Allemande battrait facilement son ancêtre au chrono sur un tour de circuit. La Lancia Ypsilon HF, d’ailleurs, a battu le meilleur temps absolu des citadines sportives sur la piste de référence de Magny-Cours du magazine Motorsport. Et Volkswagen promettait de belles sensations de pilotage sur cette ID.Polo GTI qu’on a hâte de vérifier volant en main. Mais sur le critère très symbolique de la vitesse de pointe, les citadines sportives électriques régressent par rapport aux anciens modèles thermiques. Tant pis pour la voie de gauche de l’autoroute allemande…