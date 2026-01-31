Le SUV d’entrée de gamme de la marque coréenne Hyundai s’apprête à changer de génération. Le Hyundai Bayon 2 est de sortie

Chez Hyundai, il y a deux SUV citadins, le Hyundai Inster qui est électrique et le Hyundai Bayon qui est thermique. Ce dernier a été restylé en 2024 et à cette occasion le moteur équipé d’un petit alterno-démarreur alimenté sous 48 volts a disparu laissant seul un bloc thermique 1.0 T-GDi de 100 ch sous le capot.

Cette disparition ne va pas durer, puisque la prochaine génération du Hyundai Bayon bénéficiera à nouveau de motorisations thermiques électrifiées sans que pour le moment on en sache plus sur ce qui se trouvera sous le capot. Mais on peut tout à fait imaginer un retour du bloc 1.0 T-GDi de 100 ch avec son système d’hybridation légère MHEV.

Bientôt trois petits SUV chez Hyundai ?

Aux côtés des Hyundai Inster et Hundai Bayon, on parle de plus en plus de la possibilité de voir arriver un modèle électrique de la taille du Bayon (4,18 m de long contre 3,83 m pour l’Inster). Basé sur la plateforme du Kia EV2, il reprendrait également ses batteries et motorisations. Cela est fort possible, vu que le Hyundai Kona, qui existe en thermique et électrique a grandi et avec ses 4,35 m de long, il s’approche désormais des SUV compacts. Mais la marque coréenne ne peut faire l’impasse sur un SUV citadin thermique dans sa gamme et c’est pour cela qu’elle travaille sur la deuxième génération du Bayon qui devrait afficher un style peut-être plus cubique inspiré du grand SUV Santa Fe. On peut d’ailleurs voir dans le traitement de l’encadrement de la vitre de la porte avant que les lignes auparavant arrondies forment désormais un angle.

Équipement au « top » pour le Bayon

Le SUV citadin Hyundai Bayon va changer de style pour être plus original et plus moderne que la première génération. Car dans la catégorie ultra-concurrentielle des SUV citadins, il convient de sortir un peu du lot pour espérer séduire. C’est pour cela aussi que la marque coréenne devrait également revoir l’équipement de l’habitacle pour le rapprocher de celui que reçoivent les derniers modèles de la marque. Avec des écrans numériques plus grands, un système d’infodivertissement dernier cri, le Hyundai Bayon de deuxième génération « sera à la page » quand il arrivera sur le marché au cours de l’année 2027.