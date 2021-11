Malus automobile au poids en 2022 : quelles sont les règles ?

Un malus peut en cacher un autre. En plus de la taxe bien connue sur le CO2, qui sera encore plus sévère, il y aura à partir du 1er janvier 2022 le malus basé sur le poids. Une disposition longtemps réclamée par les écologistes, qui y voient un impôt anti-SUV.

Elle faisait aussi partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). Le gouvernement a donc retenu l'idée, mais en a bien assoupli les règles.

Quels véhicules sont concernés ?

La taxe s'applique à partir de 1 800 kg. Bien plus que ce qui était donc souhaité par la CCC, qui avait fixé un seuil à 1 400 kg. Le gouvernement a aussi exonéré tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il s'agissait de lâcher du lest pour ne pas entraver l'électrification du marché… et faire passer la pilule auprès des constructeurs.

Ce malus sera appliqué lors de la première immatriculation en France des véhicules de tourisme. Comme c'est le cas avec le malus CO2, les utilitaires transformés en véhicules de tourisme devront aussi s'acquitter de la taxe. Autre cas pris en compte : les occasions importées. Pour elles, c'est l'application du barème de l’année de première immatriculation avec une réfaction de 10 % par année entamée pour les véhicules de plus de six mois.

Quel est le montant de la taxe ?

Ce sera 10 euros par kilos en trop au-delà de 1 800 kg. Et le malus au poids va s'ajouter au malus CO2. Le gouvernement a toutefois décidé plafonner le cumul des deux taxes, qui ne peuvent dépasser le seuil maximal du malus CO2. Ce sera 40 000 € en 2022. Le malus ne peut aussi dépasser 50 % du prix d'achat du véhicule.

Familles, handicaps : des minorations sont-elles prévues ?

Comme pour le malus CO2, oui. Ainsi, pour les familles nombreuses, avec au moins trois enfants à charge, un abattement de 200 kg par enfant sera appliqué sur un véhicule d'au moins 5 places. pour les handicapés, il n'y aura pas de malus au poids sur les véhicules accessibles en fauteuil roulant et les véhicules acquis par une personne détenant la carte mobilité inclusion.

Quelle évolution prévue ?

Le malus au poids a été validé dès la fin 2020, avec la loi de finances 2021. On constate qu'aucun report n'a été envisagé, contrairement à l'évolution du bonus (la prochaine baisse des aides a été décalée de six mois au 1er juillet 2022). Ce malus au poids sera donc appliqué pour les commandes et livraisons réalisées dès le 1er janvier.

Aucun changement n'a été évoqué lors de l'examen du projet de loi de finances 2022. Des députés ont tenté d'abaisser le seuil de déclenchement avec des amendements, qui n'ont pas été retenus. Mais assurément, après une à deux années de rodage, le malus au poids deviendra plus sévère !