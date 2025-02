Comment profiter des exonérations sur le malus CO2 et le malus au poids ?

Comme prévu, les différents barèmes des malus se sont durcis en 2025 et cette tendance va perdurer pour les années suivantes. Par rapport à l’année dernière, le malus s’applique dès que le véhicule rejette 113 g/km de CO2, au lieu de 118 g/km. En plus de débuter plus bas, les augmentations sont parfois impressionnantes (+ 240 % pour une voiture émettant 118 g/km). À noter également que le plafond atteint 70 000 €, dès 193 g/km au lieu de 194 g/km.

Les montants du malus au poids n’ont pas évolué, mais le système s’est durci. Les modèles hybrides rechargeables dont l’autonomie électrique en milieu urbain est supérieure à 50 km ne sont plus exonérés, mais profitent d’un abattement.

Toutefois, il existe des cas pour lesquels il est possible de bénéficier d’exonérations ou de remises. Voici les différentes conditions qui permettent de limiter ces taxes.

L'exonération

Le malus au poids et le malus CO2 ne sont pas dus dans les cas suivants :

Le véhicule est accessible en fauteuil roulant.

Le véhicule est acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire.

Le véhicule est acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge détenteur d’une CMI portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire.

La source d’énergie du véhicule est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Les réductions

Si vous ne remplissez pas les critères ci-dessus, d’autres permettent de réduire le malus au poids et le malus CO2.

Pour le malus CO2 :

Pour certains véhicules transformés, une réduction annuelle de 10 % s’applique depuis la première immatriculation, à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne six mois ou plus après la première immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40 % sur les émissions de CO2, ou 2 CV pour la puissance administrative (sauf lorsque cette dernière excède 12 CV). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 g/km.

Les foyers ayant la charge d’au moins trois enfants peuvent également bénéficier d'une réduction (les détails sont disponibles ici).

Pour le malus au poids :