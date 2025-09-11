Donald Trump va vous permettre d'acheter un énorme pick-up américain

Vous le savez, l’administration américaine et les représentants de l’Union européenne se sont mis d’accord sur un nouveau régime de taxations douanières, qui concerne notamment les voitures européennes importées aux Etats-Unis (un point particulièrement important pour les constructeurs allemands).

Outre une baisse de ces droits de douane à 15% au lieu de 25 précédemment, les accords entre les deux administrations comportent un point surprenant : la « reconnaissance mutuelle des normes de l’autre ». En d’autres termes, les Etats-Unis s’engagent théoriquement à accepter les voitures européennes sans que ces dernières ne doivent s’adapter à leurs normes, comme c’est le cas par exemple pour certains points sur les chocs (qui obligeait par exemple Bugatti à installer de grosses pièces supplémentaires à l’arrière de sa Chiron vendue aux Etats-Unis).

De gros pick-up dans nos rues ?

Réciproquement, cette disposition permet théoriquement aux voitures américaines d’être commercialisées en Europe même si elles ne respectent pas les normes locales, souvent plus exigeantes notamment en matière de choc piéton (ce qui posait par exemple un problème au Tesla Cybertruck).

Et comme cette disposition n’obligerait plus non plus les voitures américaines à respecter les normes européennes sur la réglementation des moteurs, elles aussi connues pour être plus drastiques, on pourrait bientôt voir arriver les véhicules les plus gros du marché américain comme les Ford F-150 et autres pick-up « full size » toujours très appréciés là-bas !

Plusieurs problèmes

Reste tout de même le problème des quotas d’émissions de CO2 imposés en Europe aux marques automobiles, qui compliqueraient très probablement la commercialisation ici de modèles aux moteurs thermiques très énergivores. Sans parler, plus spécifiquement, des obstacles en France liés au malus écologique. Car un gros SUV américain ou un pick-up, ça arriverait chez nous avec 70 000€ de malus en configuration à cinq places ou plus. Pas sûr donc qu’on assiste de sitôt à une invasion de grosses voitures américaines sur le Vieux continent, surtout quand on se rappelle que leur taille aussi n'est pas la plus adaptée à nos routes.