Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas
Ne vous méprenez pas : le contribuable de l’État du Nevada n’a pas déboursé un seul centime pour ces 10 Tesla Cybertruck de police de Las Vegas. Il s’agit en effet d’un don d’un milliardaire favorable à la sécurité en voiture électrique.
L’entrepreneur Ben Horowitz se montre particulièrement généreux avec la police de Las Vegas. L’homme connu pour ses financements d’entreprises de la sphère Internet américaine comme Airbnb, Pinterest ou encore Facebook vient de livrer un beau cadeau à la ville du vice. Son don : 10 Tesla Cybertruck préparés.
Les pick-up survoltés sont livrés avec tous les équipements nécessaires aux forces de l’ordre locales. Revus par Unplugged Performance, les véhicules gagnent ainsi une peinture biton, des autocollants police, des emblèmes spécifiques, une carrosserie renforcée entre autres par un pare-buffle, des sirènes et des gyrophares. Des freins plus endurants et des suspensions revues complètent l’ensemble. Autant dire que ces voitures de patrouille ne passeront pas inaperçues dans les rues de Las Vegas.
Des économies sur le carburant et l’entretien
Cerise sur le gâteau, d’après le département de la police locale LVMPD, chaque Tesla Cybertruck permettra un gain de 47 540 dollars de carburant et d’entretien sur 5 ans. Une belle somme qui représente au cours actuel 412 050 euros environ d’économies pour la flotte de ces dix nouveaux véhicules.
