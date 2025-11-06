Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Tesla Cybertruck

Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Ne vous méprenez pas : le contribuable de l’État du Nevada n’a pas déboursé un seul centime pour ces 10 Tesla Cybertruck de police de Las Vegas. Il s’agit en effet d’un don d’un milliardaire favorable à la sécurité en voiture électrique.

Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas

L’entrepreneur Ben Horowitz se montre particulièrement généreux avec la police de Las Vegas. L’homme connu pour ses financements d’entreprises de la sphère Internet américaine comme Airbnb, Pinterest ou encore Facebook vient de livrer un beau cadeau à la ville du vice. Son don : 10 Tesla Cybertruck préparés.

Les pick-up survoltés sont livrés avec tous les équipements nécessaires aux forces de l’ordre locales. Revus par Unplugged Performance, les véhicules gagnent ainsi une peinture biton, des autocollants police, des emblèmes spécifiques, une carrosserie renforcée entre autres par un pare-buffle, des sirènes et des gyrophares. Des freins plus endurants et des suspensions revues complètent l’ensemble. Autant dire que ces voitures de patrouille ne passeront pas inaperçues dans les rues de Las Vegas.

Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas

Des économies sur le carburant et l’entretien

Cerise sur le gâteau, d’après le département de la police locale LVMPD, chaque Tesla Cybertruck permettra un gain de 47 540 dollars de carburant et d’entretien sur 5 ans. Une belle somme qui représente au cours actuel 412 050 euros environ d’économies pour la flotte de ces dix nouveaux véhicules.

Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas
Un milliardaire donne 10 Cybertruck à la police de Las Vegas
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck

SPONSORISE

Actualité Tesla

Voir toute l'actu Tesla

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité