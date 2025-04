Le Tesla Cybertruck devient plus abordable, cela suffira-t-il ?

Tesla a finalement lancé la version définitive du Cybertruck à la fin de l’année 2023, deux ans après la date prévue initialement. Et après un bel engouement sur les premiers modèles livrés, qui se sont vite retrouvés sur le marché de l’occasion à des prix délirants, l’intérêt pour le pick-up de Tesla ne semble pas du tout suivre les prévisions du constructeur américain.

Le prix des Cybertruck sur le marché de l’occasion a beaucoup baissé ces derniers mois et il semblerait que son rythme de vente soit beaucoup plus bas qu’espéré par Elon Musk. Il faut dire que jusqu’à présent, ce Cybertruck n’existait que dans des versions haut de gamme à transmission intégrale, proposées entre 79 990 et 99 990 dollars aux Etats-Unis.

Une nouvelle version « Long Range » d’entrée de gamme

La version d’entrée de gamme du Cybertruck, baptisée « Long Range » et équipée d’un seul moteur arrière, vient enfin de rejoindre le catalogue du modèle. Alors que Tesla promettait un prix de base aux environs des 60 000 dollars, le Cybertruck Long Range demande tout de même 69 990 dollars au minimum.

Il revendique une autonomie maximale estimée à 350 miles (soit 563 km) d’après la norme américaine, un 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et une capacité de tractage de 3,4 tonnes. Il fait aussi l’impasse sur la suspension pneumatique à hauteur variable des autres versions plus haut de gamme.

Toujours rien pour l’Europe

Rappelons que ce Cybertruck reste exclusivement commercialisé en Amérique du Nord et Tesla n’a toujours aucun projet de le proposer sur le marché européen.