En Formule 1, le dénouement se précise

La fin de saison du championnat du monde de Formule 1 2025 ne ressemble pas du tout à son commencement. Très vite, le jeune pilote australien Oscar Piastri semblait avoir pris l’ascendant sur son équipier Lando Norris. Au volant d’une machine dominatrice, il prenait rapidement la tête du championnat et paraissait irrésistible.

Puis la machine s’est enrayée. Non seulement la Red Bull de Max Verstappen est revenue dans le coup à la régulière en termes de performance, mais les deux équipiers de chez Mclaren se sont aussi sabotés eux-mêmes à plusieurs reprises en perdant de gros points. Le quadruple champion du monde en titre est ainsi revenu dans la course, laissant entrevoir une fin de saison digne d’un film hollywoodien !

Lando Norris domine

Mais depuis deux courses, ce championnat prend une autre tournure : critiqué pour ses erreurs depuis le début de la saison, l’Anglais Lando Norris n’en commet plus aucune et enchaîne les performances parfaites. Après avoir dominé le Grand Prix du Mexique, il a tout raflé à celui du Brésil pendant qu’Oscar Piastri se met à son tour à accumuler les erreurs.

Avec une avance confortable de 24 points (soit près d’une victoire) sur Oscar Piastri à seulement trois courses de la fin de saison, Lando Norris peut donc désormais entrevoir assez sereinement le titre. Il n’a même plus besoin de viser systématiquement la victoire au classement et peut davantage « gérer ». Rappelons cependant qu’il reste une course « sprint » à disputer en plus des trois épreuves principales. Il y a donc toujours de gros points à prendre et derrière, Max Verstappen reste « à fond » comme il vient de le prouver au Brésil avec un joli podium en étant parti du fond du classement. Le vent peut-il encore tourner ?

Ferrari en retrait

Derrière les McLaren, la Red Bull de Max Verstappen et les Mercedes assez en forme, Ferrari enchaîne les week-ends compliqués et vient de glisser en quatrième position du classement des constructeurs. On espère que la Scuderia doit ces mauvais résultats, certes expliqués en partie par des faits de course, à une remobilisation de ses moyens pour préparer au mieux la saison 2026. Même remarque pour Alpine, qui devrait terminer dernière du championnat à des années-lumière de toutes les autres équipes.