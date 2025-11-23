Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mclaren

F1 - Max Verstappen relancé pour 0,12 millimètre !

Dans Sport Auto / Formule 1

Cédric Pinatel

6  

Pour une mesure à 0,12 millimètre seulement, Lando Norris vient de perdre le bénéfice de sa seconde place au Grand Prix F1 de Las Vegas 2025. Disqualifié comme son coéquipier Oscar Piastri, il voit Max Verstappen revenir dans la course au championnat après un week-end parfait.

F1 - Max Verstappen relancé pour 0,12 millimètre !
Lando Norris et Oscar Piastri viennent d'être disqualifiés du Grand Prix de Las Vegas 2025.

Lando Norris semblait avoir fait le plus dur en Formule 1. Au lendemain d’une très belle pole position acquise sous la pluie de Las Vegas devant Max Verstappen, il a sagement rejoint l’arrivée en seconde position derrière le champion du monde en titre après avoir raté le premier virage. Il repartait ainsi du Grand Prix américain avec une grosse avance de 42 points au championnat sur le Néerlandais et 30 points sur son coéquipier Oscar Piastri, arrivé en quatrième position.

Mais c’était sans compter sur une vérification technique d’après course, qui a mis en évidence une irrégularité des deux monoplaces de Mclaren : après avoir frotté contre le bitume pendant toute la course et dégagé de grosses gerbes d’étincelles, leurs planches réglementaires en résine n’affichaient plus la taille minimale exigée par le championnat. Il manquait jusqu’à 0,26 millimètre sur le patin de la voiture d’Oscar Piastri et jusqu’à 0,12 millimètre d’épaisseur sur celle de Lando Norris. Pour cette raison, les deux voitures ont été exclues des résultats du Grand Prix de Las Vegas

Max Verstappen revient dans le match

Max Verstappen revient ainsi à 24 points de Lando Norris et à égalité de points en seconde place avec Oscar Piastri. Sachant qu’il reste trois grands prix dans la saison et 58 points à prendre, tout reste ouvert même si Lando Norris conserve un bel avantage comptable (il peut se permettre de terminer second dans toutes les courses pour devenir champion).

Mais avec Max Verstappen aux basques qui ne lâche jamais rien et ce genre de décision qui prouve que rien n’est jamais acté jusqu’à la fin, le quadruple champion du monde possède clairement une belle chance de titre !

Ferrari dévisse

Alors que les Mercedes de George Russell et de Kimi Antonelli complètent le podium du Grand Prix de Las Vegas sur tapis vert, Ferrari continue de sombrer. L’écurie italienne se retrouve quatrième au championnat loin derrière Mercedes (378 points contre 431 à l’écurie à l’étoile) et distancée aussi par Red Bull (391 points). Alpine reste bon dernier avec une nouvelle fois zéro points marqués sur ce week-end de course américain.

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité