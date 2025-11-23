F1 - Max Verstappen relancé pour 0,12 millimètre !

Lando Norris semblait avoir fait le plus dur en Formule 1. Au lendemain d’une très belle pole position acquise sous la pluie de Las Vegas devant Max Verstappen, il a sagement rejoint l’arrivée en seconde position derrière le champion du monde en titre après avoir raté le premier virage. Il repartait ainsi du Grand Prix américain avec une grosse avance de 42 points au championnat sur le Néerlandais et 30 points sur son coéquipier Oscar Piastri, arrivé en quatrième position.

Mais c’était sans compter sur une vérification technique d’après course, qui a mis en évidence une irrégularité des deux monoplaces de Mclaren : après avoir frotté contre le bitume pendant toute la course et dégagé de grosses gerbes d’étincelles, leurs planches réglementaires en résine n’affichaient plus la taille minimale exigée par le championnat. Il manquait jusqu’à 0,26 millimètre sur le patin de la voiture d’Oscar Piastri et jusqu’à 0,12 millimètre d’épaisseur sur celle de Lando Norris. Pour cette raison, les deux voitures ont été exclues des résultats du Grand Prix de Las Vegas

Max Verstappen revient dans le match

Max Verstappen revient ainsi à 24 points de Lando Norris et à égalité de points en seconde place avec Oscar Piastri. Sachant qu’il reste trois grands prix dans la saison et 58 points à prendre, tout reste ouvert même si Lando Norris conserve un bel avantage comptable (il peut se permettre de terminer second dans toutes les courses pour devenir champion).

Mais avec Max Verstappen aux basques qui ne lâche jamais rien et ce genre de décision qui prouve que rien n’est jamais acté jusqu’à la fin, le quadruple champion du monde possède clairement une belle chance de titre !

Ferrari dévisse

Alors que les Mercedes de George Russell et de Kimi Antonelli complètent le podium du Grand Prix de Las Vegas sur tapis vert, Ferrari continue de sombrer. L’écurie italienne se retrouve quatrième au championnat loin derrière Mercedes (378 points contre 431 à l’écurie à l’étoile) et distancée aussi par Red Bull (391 points). Alpine reste bon dernier avec une nouvelle fois zéro points marqués sur ce week-end de course américain.