La Fiat Panda se frotte à la voiture de l'année

La nouvelle Fiat Panda électrique se place d’emblée comme un modèle de choix sur le marché des citadines électriques. Originale en dehors comme en dedans, elle peut répondre aisément aux besoins d’une petite famille à la recherche d’une bonne citadine électrique. Vendue à un prix "juste", elle termine ce comparatif à égalité avec la R5 E-Tech électrique, élue voiture de l’année. La Française avec son allure d’objet de mode est aussi une voiture électrique bien pensée. Renault y a implanté des technologies généralement présentes sur les segments supérieurs. La R5 ira plus loin en une charge que la Panda, offrant aussi davantage de plaisir à son conducteur. Toutefois, elle n’est pas logeable et reste encore chère sur le marché. Si les comptes sont à égalité, c’est vers la Panda que notre cœur balance et notamment sa version d’entrée de gamme « Red », encore plus compétitive (24 900 € hors bonus).

Note globale : 12,2 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation