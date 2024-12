La Renault 5 défie la Mini Cooper E

La version la plus musclée de la R5 développe 150 ch, et l'énergie est fournie par une batterie de 52 kWh (49, 5 kWh nette) qui lui permet d'annoncer une autonomie de 412 km en cycle mixte (WLTP). La Mini Cooper E, offre quant à elle un niveau de puissance de 184 ch. Sa batterie est en revanche petite (40,7 kWh/36,6 kWh nette). Elle autorise un rayon d’action d’environ 300 km (WLTP) en cycle mixte.

Dans les deux cas nous avons affaire à des tractions affichant un poids contenu pour une voiture électrique. La Cooper offre davantage de peps à la conduite. Les 290 Nm de couple fournissent de plus franches accélérations qu’au volant de la R5 sur le sec et mettent même parfois à mal le train avant sur le mouillé. La Française est moins puissante, certes, mais elle n’est pas anémique pour autant. Bien au contraire, son moteur délivrant un couple légèrement inférieur (245 Nm) s’avère suffisamment dimensionné pour offrir des accélérations et des reprises toniques sur routes secondaires et l’autoroute.

Des consommations maîtrisées dans les deux cas

Pourtant plus légère d’une centaine de kilos, la R5 ne se détache pas au registre des consommations. En effet, la Mini Cooper E surprend agréable avec un appétit plus mesuré observé sur le même parcours mixte. Nous avons ainsi relevé une moyenne de 15 kWh/100 km pour la britannique contre 15,8 kWh/100 km pour le R5. Dans les deux cas, les résultats sont assez proches des valeurs d’homologation. Mais du fait de sa capacité de batterie plus importante, la R5 offre un rayon d’action plus large d’environ 320 km contre 250 km pour la Mini, ce qui confirme l’usage plus citadin de la britannique.

Lorsqu’il s’agit de la recharge, la Renault 5 prend l’avantage. Tout du moins sur le papier. Avec une puissance de 100 kW et une courbe qui faiblit peu, elle permet de passer de 20 à 80 % en 30 minutes à peine. La Cooper E se défend, car malgré une puissance de recharge DC inférieure (elle ne tolère que 75 kW), sa batterie est plus petite, donc plus rapide à « remplir ». Pour passer de 20 à 80 % nous avons attendu à peine plus longtemps.

La Cooper a bâti sa réputation sur son comportement routier digne d’un kart. C’est toujours le cas. La britannique bien campée sur d’imposantes jantes et reposant sur des suspensions fermes s’accroche au bitume comme une ventouse tout en conservant une assiette bien plate. Revers de la médaille, le confort est passable notamment à basse vitesse où la Cooper répercute la moindre imperfection de la route. Soit tout l’inverse de la R5 qui a choisi de privilégier le confort. La Française chouchoute l’ensemble de ses passagers. Premièrement par ses sièges plus moelleux mais aussi par ses suspensions plus souples. Si elle est un peu moins dynamique à conduire que la Mini sur routes secondaires, la R5 ne démérite pas. La direction est bien calibrée, le train avant est précis et la tenue de route est franchement réussie pour une si petite voiture.

Deux bonnes citadines

La Française n’en oublie son cœur de métier, la ville, où elle braque court, se montre très maniable et délivre un confort nettement supérieur à la mini à basse vitesse. Le seul gros reproche à émettre concerne le sélecteur de vitesse qui ne dispose pas de mode P. En usage urbain c’est très pénalisant. Elle impose de passer le sélecteur sur Neutre et d’engager le frein de parking. Au chapitre dynamique, la nouvelle R5 domine nettement la Mini Cooper E grâce à son niveau de confort supérieur, sa meilleure autonomie et sa puissance de recharge plus performante.

Sur la route Renault 5 E-Tech « Iconic Cinq » 150 ch Mini Cooper E Favoured 184 ch Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 15,4 /20 14,9 /20 Explication des critères de notation

Sécurité Renault 5 E-Tech « Iconic Cinq » 150 ch Mini Cooper E Favoured 184 ch Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note : 13,5 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation