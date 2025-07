Finition Five

La Five est la finition d’entrée de gamme de la Renault 5 E-Tech électrique. Une finition qui est déjà bien dotée avec la climatisation manuelle, le système multimédia OpenR avec un écran de 10,1 pouces, des radars de stationnement arrière, mais qui manque un peu de charme. Pas de jantes alliage et elle affiche une sellerie grise, et surtout, le chargeur embarqué ne supporte pas le courant continu (pas de charge rapide) et il n’y a pas de pompe à chaleur. Ces deux équipements ne sont même pas disponibles en option. Exclusivement réservée à la motorisation la moins puissante (95 ch), cette finition permet à la Renault 5 d’afficher un tarif de 20 790 € une fois le bonus écologique maximum déduit.

Principaux équipements de la finition Five

Chargeur embarqué AC 11 kW triphasé

Climatisation manuelle

Jantes acier 18 pouces avec enjoliveur disco

Radars de stationnement arrière

Sellerie textile grise avec surpiqûres claires

Système multimédia OpenR 10,1 pouces + radio DAB, 4 haut-parleurs, réplication smartphone

Finition Evolution

On grimpe d’un cran avec la finition Evolution de la Renault 5 E-Tech électrique. Tout d’abord parce que celle-ci est disponible avec les deux motorisations les plus puissantes de 120 et 150 ch et que le tarif démarre à 27 990 € (hors bonus). La dotation se fait un peu plus percutante et si l'on déplore encore l’absence de jantes alliage, l’auto peut désormais bénéficier d’une recharge rapide (DC) : de 80 kW pour le moteur 120 ch et 100 kW pour le bloc de 150 ch. De plus la climatisation est automatique et la Renault 5 E-Tech électrique adopte une pompe à chaleur.

Principaux équipements de la finition Evolution (+ équipements Five)

Chargeur embarqué AC 11 kW triphasé et bidirectionnel compatible V2L & V2G

Chargeur rapide (DC), puissance maximale selon la capacité de batterie 80 à 100 kW

Climatisation automatique régulée et pompe à chaleur

Finition Techno

Pour 2 000 € de plus par rapport à la finition Evolution (ce qui n’est pas donné), la finition Techno de la Renault 5 E-Tech électrique adopte des équipements d’importance comme la caméra de recul, le préconditionnement charge DC en lien avec la navigation embarquée. La Renault 5 se montre aussi plus désirable avec l’indicateur de charge sur le capot, les jantes alliage de 18 pouces et aussi une sellerie plus conforme à l’esprit de cette auto. On apprécie également le chargeur de smartphone par induction et surtout l’instrumentation numérique de 10 pouces et le système multimédia OpenR Link associé à des services de chez Google.

Principaux équipements de la finition Techno (+ équipements Evolution)

Caméra de recul

Chargeur de smartphone par induction

Indicateur de recharge sur le capot

Instrumentation 10 pouces et Système multimédia OpenR link 10,1 pouces avec services Google

Jantes alliage bicolores 18 pouces Techno

Préconditionnement charge DC en lien avec la navigation embarquée

Sellerie textile 100 % recyclée jean avec double surpiqûre grise et ocre et textile refined noir

Finition Iconic Cinq

Finition haut de gamme, la finition Iconic Cinq de la Renault 5 E-Tech électrique nécessite une mise de fonds de 2 000 € supplémentaires par rapport à la finition inférieure. Pour ce tarif on a le droit à de la conduite autonome de niveau 2, un adaptateur V2L Power to objects (afin de brancher des équipements électriques extérieurs à l’auto), les sièges avant sont désormais chauffants comme le volant et l’on a droit au parking automatique.

Principaux équipements de la finition Iconic Cinq (+ équipements Techno)

Active driver assist conduite semi-autonome (niveau 2)

Adaptateur V2L Power to objects

Aides au parking avant et latéral et parking automatique

Jantes alliage diamantées 18 Pouces Chrono

Sellerie textile 100 % recyclée gris et jaune, avec double surpiqûre jaune et textile refined biosourcé noir

Sièges avant et volant chauffants

Toit noir étoilé et jonc de toit coloré

Finition Roland-Garros

Renault est le sponsor officiel du tournoi de tennis de Roland-Garros, cela permet à la marque au losange de proposer une série spéciale Roland-Garros comme l'a fait Peugeot en son temps. C’est la Renault 5 qui s’y colle et qui propose avec la motorisation la plus puissante (150 ch) une dotation qui oblige, pour l’obtenir, à débourser mille euros de plus que la finition Iconic Cinq. C’est essentiellement une finition cosmétique, puisque l’on a droit à un toit noir spécifique, un garnissage de tableau de bord spécial, des inserts Roland-Garros un peu partout sur les portes, le tableau de bord, les dossiers de sièges avant, etc.

Principaux équipements de la finition Roland-Garros (+ équipements Iconic Cinq)

Décor de portes avant Roland-Garros

Garniture de planche de bord spécifique avec insert Roland-Garros

Jantes alliage diamantées noir 18 pouces Electro

Sellerie mixte textile recyclé gris avec tissage graphique textile refined bleu, logo Roland-Garros embossé sur le dossier

Toit noir étoilé et jonc de toit argent