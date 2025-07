Motorisations électriques

Motorisation 95 ch, batterie 40 kWh

L’entrée de gamme de la Renault 5 E-Tech électrique dotée d'un électromoteur de 95 ch est assez puissante pour disposer d’une auto qui se sentira à l’aise en ville et sur le réseau secondaire. Cette motorisation est associée avec une batterie de 40 kW qui permet, sur le papier, de disposer d’une autonomie de 312 km en cycle mixte. Mais afin de garantir un tarif relativement bas, proche des 20 000 € avec le nouveau bonus écologique applicable au 1er juillet 2025 (prix catalogue 24 990 € - bonus écologique maximal de 4 200 € = 20 790 €), le constructeur a réduit l’offre d’équipement de son modèle. Si bien que la Renault 5 E -Tech électrique 95 ch en finition Five (seule finition disponible avec ce moteur) ne dispose pas de pompe à chaleur ni d’un chargeur (11 kW) pouvant accepter du courant continu. Il faudra se rabattre sur une borne AC de 11 kW pour charger la batterie (de 15 à 80 %) en un peu plus de deux heures et demie, ou bien se contenter d’une prise domestique et attendre plus de 24 heures. Sur une Wall-box ce sera un peu moins long, mais cela nécessitera sans doute que l’on recharge à domicile. Si vous avez besoin d’un électrique pour de petits trajets et que vous disposez d’une possibilité de recharge chez vous, cette version peut vous satisfaire.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 95 ch

Couple : 215 Nm

Batterie : capacité utilisable de 40 kWh

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 12s9

Vitesse maxi : 130 km/h

Autonomie en cycle mixte WLTP : 312 km

Consommation homologuée en cycle mixte WLTP : 14,5 kWh/100 km

Chargeur adaptatif mono-triphasé AC : 11 kW

Masse à vide en ordre de marche (min/max) : 1 353/1 361 kg

Masse totale remorque freinée : 500 kg

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km

Temps de charge

De 0 à 100 % sur prise domestique : > 24 heures

De 15 à 80 % sur borne AC 11 kW : 2 h 37

Pas de charge rapide DC

Motorisation 120 ch, batterie 40 kWh

Avec la motorisation de 120 ch, la Renault 5 E-Tech électrique conserve la batterie de 40 kW et peut bénéficier d’une autonomie de 312 km selon la norme WLTP. Dans la réalité, cette autonomie sur papier sera mise à mal par les températures extérieures rencontrées et le comportement du conducteur. Sur autoroute par exemple, il sera difficile de faire 200 km entre deux recharges si l’on roule à 130 km/h, tandis qu’en ville en faisant un peu d’écoconduite on devrait arriver à s’approcher de l’autonomie indiquée par le constructeur. Quoi qu’il en soit, avec cette motorisation on pourra utiliser les bornes à charge rapide, car le chargeur intégré accepte une charge en courant continu de 80 kW, on peut passer ainsi de 15 à 80 % en 30 minutes. En ce qui concerne la puissance limitée à 120 ch (et 225 Nm de couple) de cette version, elle est suffisante pour une utilisation de tous les jours et permet d’envisager des dépassements rapides sur route et autoroute.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 120 ch

Couple : 225 Nm

Batterie : capacité utilisable de 40 kWh

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 9 secondes

Vitesse maxi : 150 km/h

Autonomie en cycle mixte WLTP : 312 km

Consommation homologuée en cycle mixte WLTP : 14,5 kWh/100 km

Chargeur adaptatif mono-triphasé bidirectionnel AC 11 kW/80 kW DC

Masse à vide en ordre de marche (min/max) : 1 372/1 412 kg

Masse totale remorque freinée : 500 kg

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km

Temps de charge

De 0 à 100 % sur prise domestique : > 24 heures

De 10 à 100 % sur borne AC 11 kW : 3 h 30

De 15 à 80 % sur borne de charge rapide (80 kW) : 30 minutes

Motorisation 150 ch, batterie 52 kWh

C’est à partir de la finition Evolution de la Renault 5 E-Tech électrique, que l’on peut disposer de l’électromoteur de 150 ch. Une puissance qui offre des performances plus élevées (si l’on en veut encore plus, il faut choisir l’Alpine A290 de 180 et 220 ch) et un passage de 0 à 100 km/h en 8 secondes. Comme pour la motorisation de 120 ch, la vitesse est limitée à 150 km/h, une vitesse que l’on atteint rapidement, mais que l’on ne tiendra pas longtemps si l’on ne veut pas mettre à mal l’autonomie du véhicule. Une autonomie qui progresse grâce à la batterie de 52 kWh qui se trouve associée à ce moteur de 150 ch. Ainsi équipée, la Renault 5 devient plus polyvalente et l’on peut même envisager de partir en vacances, et avec un peu d’écoconduite on pourra limiter le plus possible les passages en station de recharge. Malgré tout, si vous roulez à 130 km/h sur autoroute, il sera difficile de dépasser les 170 km (entre 10 et 80 % de charge), car la consommation s’établit à environ 20 kWh/100 km à cette vitesse. Pour dépasser les 200 km d’autonomie il faudra se contenter de 110/115 km/h. La bonne nouvelle, c’est qu’avec cette motorisation on peut profiter pleinement de l’excellent comportement routier de cette citadine électrique.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 150 ch

Couple : 245 Nm

Batterie : capacité utilisable de 52 kWh

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 8 secondes

Vitesse maxi : 150 km/h

Autonomie en cycle mixte WLTP : 410 km

Consommation homologuée en cycle mixte WLTP : 14,9 kWh/100 km

Chargeur adaptatif mono-triphasé bidirectionnel AC : 11 kW/100 kW DC

Masse à vide en ordre de marche (min/max) : 1 449/1 460 kg

Masse totale remorque freinée : 500 kg

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km

Temps de charge

De 0 à 100 % sur prise domestique : > 24 heures

De 10 à 100 % sur borne AC 11 kW : 3 h 30

De 15 à 80 % sur borne de charge rapide (100 kW) : 30 minutes