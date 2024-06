Le marché automobile français en baisse, les électriques stagnent

Pour la première fois depuis plus d’un an, le marché automobile français avouait une légère baisse sur le mois d’avril 2024 (1,5% par rapport à avril 2023). Mais cette baisse s’expliquait alors par un moindre nombre de jours ouvrés par rapport au même mois de l’année dernière. Le mois de mai 2024 finit lui aussi en baisse et cette fois, il n’y a pas de différence en nombre de jours ouvrés pour l’expliquer. Avec 141 298 voitures neuves vendues en mai 2024 contre 145 536 un an plus tôt, on note un recul de 2,9%. D’après la PFA, ce recul est une résultante de la fin du leasing social et une augmentation récente du nombre de commandes (+4,5% en avril 2024) pourrait permettre au marché de repartir à la hausse plus tard dans l’année.

Les deux grands groupes français accusent une baisse significative : Stellantis plonge de 10,1% (-11,8% pour Peugeot, -9,5% pour Citroën, -39,6% mais +27,9% pour Opel) et Renault recule de 4,7% (-15,3% pour Dacia mais +0,4% pour la marque Renault).

Du côté des voitures électriques, leur part reste identique à celle du mois précédent (17%) et ne progresse que de 1% par rapport au mois de mai 2023. Ces ventes de voitures électriques neuves commencent donc à stagner puisqu’elles étaient déjà à 17% du nombre de voitures neuves vendues sur l’ensemble de l’année 2023.

L’hybride passe devant l’essence

Du côté des types de moteurs, l’essence couvre désormais 32,6% des ventes de voitures neuves après les cinq premiers mois de l’année 2024. En combinant les hybrides légères, les hybrides et les hybrides rechargeables, cette technologie passe devant avec 37,9% des ventes. Dans le détail, les hybrides représentent 17,3% des ventes contre 12,5% pour les hybrides légères et 8,1% pour les hybrides rechargeables.

La Peugeot 208 ne sera probablement pas rattrapée

Bien aidée par les ventes de sa version électrique « boostées » par le leasing social au premier trimestre, la Peugeot 208 semble vraiment bien partie pour prendre sa revanche sur la Renault Clio. Avec déjà 44 519 exemplaires écoulés en 2024 contre 38 925 pour sa rivale de la marque au losange, elle se détache en tête. La Dacia Sandero reste troisième devant la Citroën C3.