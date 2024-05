Le marché repart à la hausse en avril 2024, mais les électriques se tassent

Pour la première fois depuis plus d’un an, le marché automobile français s’est contracté au mois de mars 2024 par rapport à la même période douze mois plus tôt. Il faut relativiser cette baisse puisqu’à nombre de jours constant, cette baisse de 1,5% se serait transformée en hausse de 7,9%. Et le constat est exactement inversé pour le mois d’avril 2024 : avec 146 977 voitures particulières vendues ce dernier mois, la hausse est de 10,9% par rapport à mars 2023. A nombre de jours constant en revanche, la hausse n’est plus que de 0,4%. On serait donc davantage proche de la stagnation en réalité.

Dans le détail, les ventes de Stellantis ont augmenté de 3,8% grâce à la bonne tenue de Peugeot (+8,9%) malgré la chute de Citroën (-12,4%) et de DS (-36%). Le groupe Renault progresse de 6,9% malgré la baisse de Dacia à -8,3%. Notons l’impressionnante progression de 74,2% pour Toyota.

Quant aux voitures électriques, elles n’ont représenté en avril 2024 « que » 17% des ventes de voitures neuves. Il s’agit du pourcentage le plus bas depuis janvier 2024 (16%) et d’un chiffre très inférieur à celui des derniers mois de l’année 2023 (21% en décembre). Sur les quatre premiers mois de l’année 2024, la part de voitures électriques est de 18% tout de même (ou 17,8% pour être plus précis). Elle reste donc supérieure pour l’instant à celle de l’année dernière (17%).

Du côté des énergies, l’essence fait toujours la course en tête sur l’année 2024 avec 33,1% des voitures neuves achetées depuis le 1er janvier. L’électrique arrive deuxième (17,8%) juste devant le full hybride (17,1%) et l’hybridation légère (11,7%). Suivent ensuite l’hybride rechargeable (8,4%) et le diesel (7,6%), toujours à la baisse.

La Peugeot 208 indéboulonnable

Du côté des modèles, la Peugeot 208 (et sa variante électrique E-208) continue sa course en tête avec 36 854 exemplaires vendus. La Renault Clio reste seconde avec 31 032 exemplaires écoulés juste devant la Dacia Sandero (29 179 autos vendues). Chez les électriques, le Tesla Model Y demeure le plus vendu sur les quatre premiers mois de l’année en 17ème position.