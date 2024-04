Le marché automobile français repart à la baisse

L’année 2023 avait marqué une bonne amélioration des ventes de voitures neuves par rapport à 2022 et 2021. L’année 2024 pourrait-elle perdre cette bonne dynamique, après de longs mois d’augmentation ? Une chose est sûre : le mois de mars 2024 a vu le marché automobile baisser légèrement, avec 180 024 voitures particulières écoulées (soit une baisse de 1,5%). Il faut tout de même rappeler qu’il y a eu 2 jours ouvrés en moins par rapport à mars 2024 et qu’à nombre de jours ouvrés équivalent, le marché aurait été en hausse de 7,9%. La situation est donc peut-être moins mauvaise qu’elle en a l’air.

Dans le détail, le groupe Stellantis recule de 8,8% avec 12,9% de baisse pour Peugeot, 17,7% de baisse pour Citroën mais 16,3% d’amélioration pour Opel. Renault progresse de 2,8% malgré une baisse de 9,2% pour Dacia, contrebalancée par les 8,9% de hausse de la marque Renault.

Du côté des ventes de voitures électriques, leur part de marché se situait à 19% en mars 2024 au lieu de 17% l’année dernière. C’est la Peugeot E-208 qui a dominé le classement ce mois-ci (grâce au leasing électrique), avec 3 767 unités vendues qui lui permettent de devancer le Tesla Model Y (3 045 exemplaires écoulés) et la Fiat 500e (2 691 exemplaires), également concernée par le leasing électrique.

Après trois mois, l’essence conserve la préférence des Français avec 33,4% du total des voitures neuves devant l’électrique (18%), le full hybride (16,5%), l’hybridation légère (11,5%), l’hybride rechargeable (8,7%) et le diesel (7,5%).

Du côté des modèles, la Peugeot 208 (et E-208) continue sa course en tête sur l’année 2024. Après trois mois, elle revendique 28 624 exemplaires vendus contre 22 973% pour sa plus proche poursuivante, la Renault Clio. La Dacia Sandero reste troisième (21 205).