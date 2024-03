Marché auto français : ça monte encore en février

Le marché automobile français reste dans une bonne dynamique avec une hausse constatée de 13% pour le mois de février 2024, où il s’est vendu 142 598 voitures particulières (avec tout de même un jour ouvré de plus par rapport à février 2023). Sur les deux premiers mois de l’année 2024, la hausse cumulée est de 11,2% d'après les chiffres de PFA.

Dans le détail, on note une forte hausse pour les marques du groupe Stellantis (+21% au total) avec +10,8% pour Peugeot, +29,7% pour Citroën, +48,9% pour Alfa Romeo ou +69,8% pour Fiat (DS et Maserati régressent). Les ventes du groupe Renault augmentent elles de 5,9% avec une baisse de 1,5% pour Dacia et +9,9% pour la marque Renault.

Côté voitures électriques, leur part de marché est de 18% sur le mois de février 2024 ce qui reste loin du record de décembre 2023 (21%) mais supérieur au niveau de février 2023 (16%). Sur l’année 2024, leur part de marché est actuellement de 17% comme sur l’ensemble de l’année 2023.

Si on regarde les types de motorisations choisies, l’essence reste à 33,9% du mix de vente en 2024 devant l’électrique (17,3%), le full hybride (16,9%), le mild hybride (11,4%), l’hybride rechargeable (8,4%) et le diesel (7,5%).

La Peugeot 208 se détache

Alors que le marché français avait été dominé par la Renault Clio en 2023, la Peugeot 208 semble bien partie pour prendre sa revanche en 2024 (aidée par sa version électrique). Sur les deux premiers mois de l’année, elle s’est écoulée à 18 402 unités contre 12 827 exemplaires pour sa rivale de la marque au losange. La Dacia Sandero est troisième et chez les électriques, la Peugeot E-208 arrive en tête ce mois-ci devant la Fiat 500e, le Tesla Model Y et la Renault Mégane E-tech. Ci-dessous, voici le classement des voitures les plus vendues en France sur les deux premiers mois de l’année 2024.