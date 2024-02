Marché automobile français : 2024 démarre bien

L’année 2023 a été plutôt bonne pour les ventes automobiles en France, même si on restait loin des niveaux du marché en 2019. Alors qu’on craignait une année 2024 plus délicate en raison d’un contexte moins favorable, le mois de janvier s’est terminé avec une hausse des ventes de 9,2% par rapport à janvier 2023 (soit 122 284 voitures particulières écoulées).

Dans le détail, on constate une forte hausse pour les marques du groupe Stellantis avec +20% (+15,4% pour Peugeot, +38,1% pour Opel, +20,7% pour Citroën notamment). Le groupe Renault stagne à +0,4% à cause de la baisse de la marque Renault à -13,2%. Peugeot redevient ainsi la marque automobile la plus vendue de France.

Du côté des voitures électriques, le mois de janvier 2024 marque un léger repli au niveau de leur part par rapport au nombre total de voitures neuves vendues. Cette part descend en effet à 16,4% alors qu’elle avait grimpé à 21% au mois de décembre 2023. Le phénomène paraît logique puisque beaucoup de clients avaient anticipé la baisse du bonus écologique (et même sa suppression pour certains modèles) et ce niveau reste plus haut que celui de janvier 2023 (13% de part de marché à l’époque).

L’essence reste l’énergie préférée des acheteurs français avec 34,1% du mix total des ventes en janvier 2024, devant le full hybride (17,2%), l’électrique (16,4%), l’hybridation légère (10,4%), l’hybridation rechargeable (8,6%) et le diesel qui perd encore de la vitesse (7,9%). Notons la belle progression du GPL qui représente désormais 5,1% des ventes totales.

La Peugeot 208 reprend la tête

Voiture la plus vendue du marché en 2022, la Peugeot 208 s’était fait doubler par la Renault Clio en 2023. Mais la citadine de la marque au lion démarre 2024 du bon pied avec 8 372 exemplaires vendus. Elle devance la Dacia Sandero (6 924) et la Renault Clio qui n’est que troisième avec 5 834 autos écoulées. Du côté des électriques, la Dacia Spring domine en 13ème position, sans doute grâce aux commandes passées avant le 15 décembre dernier en anticipation de la suppression du bonus écologique. La Tesla Model 3 est deuxième, elle aussi portée par les anticipations de la suppression du bonus dans son cas.