Mauvaise nouvelle pour le marché automobile français de 2024

16,1%. Voilà la hausse du marché automobile français en 2023 par rapport à 2022, signant la meilleure année de la décennie actuelle tout en restant loin des records de 2019. De quoi satisfaire les professionnels de la vente et leur permettre d’espérer une année 2024 encore meilleure. Mais il y a un détail qui ne laisse justement pas augurer d’une très bonne cuvée pour cette nouvelle année : le niveau des commandes.

Si les ventes ont sensiblement augmenté en 2023 par rapport à 2022, le niveau des commandes a lui baissé. D’après cartegrise.com qui a épluché les données du marché en 2023 procurées par AAA Data, le CCFA et PFA, les commandes ont reculé de 8,9% en 2023 par rapport en 2022 (soit 159 457 commandes en moins par rapport à l’année précédente). En 2022, elles avaient au contraire augmenté très sensiblement par rapport à 2021 avec une hausse de 17,5%. Or, ce niveau des commandes conditionne généralement le niveau des ventes pour les mois à venir et l’année suivante : en 2022, les problèmes de production liées aux pénuries de pièces ont obligé certains constructeurs à reporter leurs livraisons en 2023. Le marché a donc bénéficié largement de ces reports de livraisons l’année dernière, mais la baisse des commandes constatée risque d’entraîner celle des ventes en 2024.

Une petite lueur d’espoir ?

On note tout de même qu’il y a eu une petite augmentation des commandes en juillet 2023 (+3,1% par rapport à 2022) et surtout à la fin de l’année (+8,2% en novembre 2023 et +10,6% en décembre 2023). Mais ces deux dernières hausses correspondent sans doute à des commandes de voitures électriques liées à la suppression du bonus écologique en 2024, les clients s’étant précipité chez les marques chinoises et autres constructeurs désormais exclus du bonus sur leurs voitures électriques. Il faudra étudier le niveau des commandes en janvier et sur les autres mois de l’année pour voir s’il s’agit d’un phénomène uniquement lié à cette évolution du bonus écologique.