Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Rolls Royce Spectre

Essai

On a dormi dans la nouvelle Rolls-Royce Spectre Black Badge électrique

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

11  

6. La fiche technique de la Rolls-Royce Spectre Black Badge

 

On a dormi dans la nouvelle Rolls-Royce Spectre Black Badge électrique
Voilà la fiche technique de la Spectre Black Badge. Notez que Rolls-Royce refuse de communiquer officiellement sur la vitesse maximale !
Voilà la fiche technique de la Spectre Black Badge. Notez que Rolls-Royce refuse de communiquer officiellement sur la vitesse maximale !
Page précédente

Photos (31)

Voir tout

Sommaire

11  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Rolls Royce Spectre

Rolls Royce Spectre

SPONSORISE

Essais Coupé

Voir tous les essais Coupé

Fiches fiabilité Coupé

Voir toutes les fiches fiabilité Coupé

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité