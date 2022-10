Et en marge du Mondial 2022 - Rolls-Royce Spectre, trois tonnes de luxe électrique

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

D'ici 2030, Rolls-Royce doit devenir une marque automobile 100% électrique. Et la Spectre représente le tout premier membre de cette gamme à zéro émissions que compte bâtir le constructeur de Goodwood avant la fin de la décennie. Elle prend la forme d'un coupé hautement statutaire, dont la silhouette ressemble à celle de l'ancienne Wraith dans une version modernisée et épurée.

Rolls-Royce ne donne que peu de détails techniques à son sujet, se contentant de préciser que l'empattement mesure 3,21 mètres. La présentation intérieure se conforme naturellement aux standards de finition de la marque, avec une planche de bord magnifique échappant à la mode du « tout écran ». Enfin, pas totalement : il y a quand même un afficheur numérique sur la partie passager en plus du combiné d'instrumentation. Mais aucune grosse tablette pour nuire à la préciosité du mobilier.

Trois tonnes à vide

Ce grand coupé dont on ignore les dimensions exactes embarque 700 kilos de batterie sous son plancher, permettant à l'autonomie maximale d'atteindre 520 kilomètres d'autonomie d'après le cycle WLTP. De quoi porter la masse à vide à 2 975 kilos tout de même, ce qui bat les précédents records des Mercedes EQS SUV (plus de 2,8 tonnes) et autres BMW i7 électrique (plus de 2,6 tonnes). On n'est vraiment plus très loin du permis poids lourd (3,5 tonnes). Rolls-Royce annonce par ailleurs un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes. Le communiqué officiel précise que l'énergie électrique convient parfaitement au confort de roulage des Rolls-Royce et on veut bien le croire, surtout que les V12 thermiques de la marque ne sont déjà pas spécialement connus pour leur sonorité spectaculaire.

Rolls-Royce ne donne pas encore le prix mais on sait qu'il se situera entre celui du SUV Cullinan et de la limousine Phantom. Elle devrait donc coûter environ 400 000€. Elle n'arrivera pas avant la fin de l'année 2023.