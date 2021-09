Rolls-Royce Spectre : la première Rolls électrique

Aucune marque n'échappe à la marche forcée vers l'électrique, pas même Rolls-Royce. Le joyau de la couronne a d'ailleurs fait une annonce historique : elle va devenir 100 % électrique. La conversion de la gamme sera effectuée d'ici 2030.

Cela peut surprendre. Il y a bien sûr l'échéance européenne de 2035, date à laquelle la vente de véhicules thermiques doit être interdite sur le Vieux Continent. Rolls est cependant une marque internationale, bien implantée dans des contrées où la réglementation n'impose pas encore une telle bascule, notamment le Moyen-Orient, les États-Unis et la Chine. Mais Rolls-Royce a donc déjà acté une fin rapide du V12 pour toute sa gamme !

La marque a indiqué que son premier modèle 100 % électrique sera prêt fin 2023. Il en a dévoilé le nom : Spectre. L'annonce a été faite alors que les premiers prototypes s'apprêtent à prendre la route.

La marque a dévoilé des images d'un exemplaire, qui prend l'apparence d'un grand coupé deux portes. Une manière de couper l'herbe sous le pied aux chasseurs de scoop ! Le patron invite d'ailleurs à ouvrir l'œil, puisque les prototypes vont aller dans les quatre coins du monde pour être testés dans toutes les conditions possibles. Plus de 2,5 millions de kilomètres vont être parcourus !

La Spectre ne va pas reprendre la base des nouvelles BMW électriques, notamment le SUV iX. Elle utilise l'architecture en aluminium inaugurée par la dernière génération de Phantom en 2017, exclusive à Rolls et pensée du départ pour recevoir une motorisation électrique et surtout les batteries qui vont avec. La marque ne dit rien sur l'autonomie, mais on imagine une grosse batterie pour que les propriétaires de Rolls n'aient pas à trop s'arrêter !