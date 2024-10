dailymotion Le Mondial de l'auto fait son cinéma

Il y a au moins deux raisons de visiter le hall 7 du Mondial de l'auto. La première est d'y rendre visite à la rédaction de Caradisiac, qui y est délocalisée jusqu'à dimanche. La deuxième est de parcourir l'exposition "Pop culture" par Movie Car Central, qui regroupe une collection de répliques de voitures-stars du cinéma et des séries. Vous y découvrirez, pêle-mêle et dans le désordre, les Ferrari 308 GTS de Magnum, (fausse) Daytona Spider et (vraie) Testarossa blanche de Miami Vice, des BMW et Aston martin de James Bond, Pontiac Firebird Transam de K2000 (l'intelligence artificielle embarquée, quarante ans avant ChatGPT), Dodge Charger des frères Duke (Shérif fais moi peur), Ford Gran Torino de Starsky et Hutch (avec son redoutable moteur 5 litres de 140 ch...), sans oublier l'incontournable DeLorean DMC-12, réplique fidèle de celle de la saga des Retour vers le futur, convecteur temporel inclus. Sans oublier des modèles des sagas Jurassic Park, Fast and Furious, ou bien encore les Transformers ...qui ont justement refusé de se transformer durant notre visite, ces grands timides!