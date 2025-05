Le nouvel Alfa Romeo Stelvio, mieux que le BMW X3 et l'Audi Q5 ?

Lancé en 2017, légèrement amélioré en 2019 et restylé en 2022, l’Alfa Romeo Stelvio devait rivaliser avec les BMW X3, Audi Q5 et autres Mercedes GLC. Même s’il n’a pas réussi à s’approcher de ces derniers en termes de volumes de vente, l’Italien s’était distingué à sa sortie par son excellence dynamique.

Basé sur la même plateforme que la berline Giulia elle aussi en fin de vie, ce Stelvio va laisser la place à un tout nouveau modèle dans quelques jours pour repartir à l’assaut des meilleurs SUV familiaux premium du marché.

Un beau SUV italien ?

Il y a quelques jours, on a d’ailleurs pu observer son design grâce à une fuite de ses dessins officiels. Les graphistes de Kolesa ont essayé d’imaginer le modèle définitif sur la base de ces croquis industriels, histoire de donner un premier aperçu du véhicule qui rejoindra les showrooms d’ici le début de l’année prochaine au plus tard.

Ce design tranchera avec celui du modèle sortant et se veut assez agressif. La poupe sera un peu déroutante avec un énorme feu lumineux oblong. Face au classicisme du Mercedes GLC ou de l’Audi Q5, il n’y aura sans doute pas de quoi rougir.

Électrique ou électrifié ?

Ce nouveau Stelvio de seconde génération reposera sur l’architecture STLA Large, inaugurée par l’énorme Dodge Charger américaine (et reprise sur le Jeep Wagoneer S). Il bénéficiera ainsi d’une plateforme plus grosse et haut de gamme par rapport à celle des Peugeot 3008 et autres Jeep Compass (la STLA Medium) et aura droit à une version électrique dotée d’une batterie de plus de 100 kWh de capacité.

La question sera de savoir quelles motorisations ce nouveau Stelvio utilisera dans sa version thermique. D’après les derniers bruits de couloir et une interview intéressante d’un haut responsable de la marque par les journalistes anglais de Car Magazine, il pourrait conserver le V6 bi-turbo de 2,9 litres dans sa version ultra-sportive Quadrifoglio. Aura-t-il droit à un quatre cylindres électrifié dans ses variantes plus sages ? Réponse probablement avant la fin de l’année à la présentation officielle du modèle.