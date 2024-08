Ce week-end, la Formule 1 joue gros en Italie

Max Verstappen peut-il être rattrapé en tête du championnat du monde de Formule 1 2024 ? Alors qu’il paraissait invincible lors des deux dernières saisons et sur la première partie de l’actuelle, sa Red Bull semble désormais nettement moins compétitive. Il n’a plus gagné de course depuis cinq épreuves consécutivement, du jamais vu depuis 2020. Et surtout, la McLaren de Lando Norris est devenue la machine à battre. Il reste encore neuf courses à jouer, le jeune Anglais est à 70 points mais le titre constructeur paraît désormais jouable pour McLaren face à Red Bull.

Ce grand prix d’Italie sera évidemment important pour la Scuderia Ferrari à domicile, qui apporte de nouvelles évolutions techniques majeures sur ses monoplaces. Après un joli podium au Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier, Charles Leclerc aura à cœur d’enchaîner avec un résultat encore meilleur devant son public. Quant aux salariés d’Alpine F1 de l’usine de Viry-Châtillon, ils sont venus à Monza pour manifester leur mécontentement après la décision du grand patron de Renault d’arrêter la fabrication des moteurs de Formule 1 au sein du groupe.

Un débutant qui débute mal

Chez Mercedes, le très jeune Andrea Kimi Antonelli devait réaliser ses premiers tours de roue ce week-end à l’occasion des essais libres 1, où il prenait la voiture du titulaire George Russell. « Ne la mets pas dans le mur », plaisantait l’Anglais en lui donnant quelques conseils. Hélas, il est tout de suite sorti de la piste dans la grande « Parabolica » du circuit et a justement percuté assez lourdement le mur de pneu. Voilà donc une très mauvaise entrée en matière pour l’Italien âgé de 18 ans, évoluant actuellement à la septième place du championnat de F2 et pressenti pour devenir le coéquipier de George Russell l’année prochaine.

Les horaires du Grand Prix d’Italie 2024

Vendredi 30 août 2024 :

F1 - Essais libres 1 à 13h15 (sur Canal+ Sport).

F3 - Qualifications à 14h55 (sur Canal+ Sport).

F2 - Qualifications à 15h50 (sur Canal+ Sport).

F1 - Essais libres 2 à 16h45 (sur Canal+ Sport).

Samedi 31 août 2024 :

F3 - Course 1 à 09h30 (sur Canal+ Sport).

F1 - Essais libres 3 à 12h15 (sur Canal+ Sport).

F2 - Course 1 à 14h10 (sur Canal+ Sport).

F1 - Qualifications à 15h40 (sur Canal+ Sport).

Dimanche 1er septembre 2024 :

F3 - Course 2 à 08h25 (sur Canal+ Sport).

F2 - Course 2 à 09h55 (sur Canal+ Sport).

F1 - "La Grille" à 13h55 (sur Canal+).

F1 - Le Grand Prix d'Italie à 15h00 (sur Canal+).