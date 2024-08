Les salariés d'Alpine F1 en Italie demain pour lutter contre la direction de Renault

Depuis quelques jours, un bras de fer entre l’usine de Viry-Châtillon de Renault et la direction du groupe se joue. Luca de Meo, le président-directeur général du groupe, a décidé de stopper la fabrication des moteurs de Formule 1 utilisés par les monoplaces d’Alpine F1, activité principale de l’usine, afin de réaliser de grosses économies budgétaires et de la convertir à d’autres activités. Mais les salariés de Viry-Châtillon ne sont pas d’accord, évoquant un gros manque à gagner pour l’image du groupe Renault et un renoncement à une expertise hautement stratégique.

Le comité social et économique de l’usine de Viry-Châtillon vient d’annoncer l’organisation d’un nouveau mouvement de contestation pour peser dans ces négociations. Des salariés d’Alpine F1 feront le déplacement ce week-end à Monza dans le cadre du Grand Prix d'Italie 2024 : « à Monza, ce vendredi 30 août, une centaine de collaborateurs assistera à la première journée du Grand Prix d’Italie de F1 (déplacement organisé par le CSE). 2 groupes seront répartis dans les tribunes N4 et N24, chaque groupe déploiera une banderole avec un message clair et non agressif, plaidant la cause du maintien d’un moteur Français en F1, tous seront vêtus d’un tee-shirt blanc avec logo Alpine, message #ViryOnTrack et brassard noir. Dans le garage Alpine, les collaborateurs en opération sur piste porteront si possible un signe distinctif pour s’associer à ce mouvement (brassard noir), Aucune action n’empêchera les opérations en piste de se dérouler. »

Pour ne pas qu’Alpine roule avec Mercedes

« En parallèle, le même jour à Viry-Châtillon, la très grande majorité des autres salariés n’ayant pu se déplacer sur cet évènement sera en grève, par solidarité avec ce mouvement », peut-on lire dans le communiqué. Le but reste bien évidemment d’inciter Luca de Meo à faire machine arrière sur sa décision d’abandonner le moteur Renault, d’autant plus que les premiers travaux sur la préparation du bloc de 2026 seraient très prometteurs. Le patron de Renault ne s’est toujours pas exprimé sur le sujet depuis et Flavio Briatore, placé à la tête de l’écurie Alpine F1 il y a quelques semaines, explique « ne pas être à l’origine de cette décision »