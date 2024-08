Max Verstappen estime finalement que Lewis Hamilton aurait dû être champion à sa place

Même l’émission “Drive to survive” de Netflix n’aurait jamais osé imaginer un scénario aussi hollywoodien que l’épilogue de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Dans un duel à couteaux tirés tout au long de l’année et après une avant-dernière course déjà extraordinairement intense en Arabie Saoudite, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont affrontés dans un duel d’anthologie au Grand Prix d’Abu Dhabi. Alors que le Néerlandais courait après son tout premier titre et que l’Anglais espérait accrocher une huitième couronne synonyme de record absolu, les deux prodiges se sont retrouvés roues contre roues au départ avant que Lewis Hamilton ne parvienne à prendre le contrôle de la course.

Le titre semblait se rapprocher pour le champion du monde sortant anglais, jusqu’à cette sortie de piste du pilote Nicholas Latifi sur sa Williams dans la queue du peloton. Voiture de sécurité en piste, Max Verstappen en profitait, sans n’avoir plus rien à perdre sachant que Lewis Hamilton était devant lui et désormais hors de portée à la régulière, pour s’engouffrer dans la voie des stands et chausser des pneus neufs bien plus efficaces. Mais plutôt que de laisser finir l’épreuve sous drapeau jaune sans combat et en respectant le règlement (qui prévoyait qu’il fallait attendre que tous les retardataires ne se dédoublent avant de relancer la course), les instances dirigeantes ont autorisé Max Verstappen à se relancer juste derrière Lewis Hamilton pour un ultime tour. Avec ses pneus bien plus frais, il n’a fait qu’une bouchée du septuple champion du monde pour aller cueillir son premier titre.

« Lewis Hamilton aurait dû gagner si le règlement avait été respecté »

Près de trois ans après cet évènement si commenté qui a marqué à jamais les deux champions (mais aussi tous les fans de la discipline !), Max Verstappen vient de faire une déclaration surprenante à ce sujet alors qu’il était interviewé par le média ViaPlay et questionné sur son affrontement avec Lewis Hamilton.

« Ça a été un honneur de me battre avec un octuple champion du monde », a-t-il lâché. Et pourquoi avoir employé le mot « octuple » ? Parce que, toujours d’après le désormais triple champion du monde Max Verstappen, « Lewis Hamilton méritait le titre en 2021 et aurait été sacré si les règles avaient été respectées par la direction de course ». En quelques mots, Max Verstappen remet de l’huile sur le feu d’un des duels les plus forts de toute l’histoire de la Formule 1 !

Rappelons que Max Verstappen est en bonne position pour décrocher un quatrième titre cette année. Les McLaren semblent désormais plus compétitives que les Red Bull, mais il conserve 70 points d’avance sur l’Anglais Lando Norris au championnat pilotes alors qu’il ne reste que huit courses.