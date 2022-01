Et quelle occasion ! Une Pagani Zonda unique, à la robe violette et carbone et baptisée 760 LH : 760 pour le nombre de chevaux que son V12 7,3 d'origine AMG développe à 8 000 tr/min ainsi que 769 Nm à 4 500 tr/min. C'est bien plus qu'il n'en faut pour déplacer vigoureusement les 1 210 kg de l'ensemble : 2,6 s pour le 0 à 100 km/h et 350 km/h en vitesse de pointe ! Et LH reprendre évidemment les initiales du septuple champion de Formule 1.

Pas un mot sur l'identité du nouveau propriétaire, certains parlent d'un collectionneur britannique, mais, logiquement, tout devrait se jouer entre Linda Hardy, Liam Hemsworth, Linda Hamilton ou encore Lauryn Hill.

Lewis Hamilton a fait une plus-value énorme sur la vente de sa Pagani unique !

Il s'agit en tout cas de quelqu'un qui a le portefeuille bien garni. Hamilton avait déjà signé un chèque de 1,4 million d'euros en 2014 avant de la ranger soigneusement dans son garage à Monaco, ne faisant que quelques brèves sorties avec son bijou. Huit ans plus tard, il l'a donc revendu la bagatelle de 10 millions d'euros, soit un profit de 8,6 millions d'euros !

La raison ? Ses convictions écologiques. On sait que le pilote britannique est déchiré entre sa passion pour la Formule 1 et son souci pour l'environnement. Il a donc décidé de ne plus conduire que des électriques ou des hybrides au quotidien. Heureusement, il devrait bientôt prendre livraison de sa Mercedes-AMG One.