8e Renault Austral : 10,4

Malgré une certaine fluidité en ville et sur route, l’Austral ferme la marche à cause de sa boîte auto lente et hésitante sur les grands axes et son manque de sobriété en ville. D’autant plus dommage que l’Austral n’est pas vraiment bon marché à 41 900 € minimum, surtout si l’on souhaite quelques équipements bienvenus comme la banquette coulissante qui permet d’améliorer le volume de coffre, désormais optionnelle sur un milieu de gamme…

7e Toyota Rav4 : 10,5/20

Le Rav4 compte toujours parmi les références grâce notamment à une douceur générale exemplaire en toutes circonstances. En outre, il est spacieux et facile à vivre. Le hic, c’est qu’il manque toujours de discrétion sur les grands axes à cause de son train épicycloïdal qui fait hurler le moteur, d’autant plus que l’insonorisation est légère, et de sobriété en agglomération, d’autant plus que les nouveaux venus dans la catégorie établissent des records à la pompe.

6e Hyundai Tucson : 11/20

Pour sûr, le Tucson est l’un des SUV hybrides les plus agréables à conduire grâce notamment à son moteur 1.6 turbo essence puissant et gorgé de couple, et à sa boîte automatique ultra-douce. Hélas, il n’épargne pas suffisamment de carburant, non seulement en milieu urbain mais également sur autoroute, où il a pourtant vocation à se rendre régulièrement. Difficile donc de le conseiller sachant que le coût à l’usage oscille entre 10 et 12 € aux 100 km.

5e Dacia Bigster : 11,1/20

En milieu de peloton, le Bigster se montre à la fois moins performant (puissance maxi limitée à 155 ch oblige) et plus bruyant que ses rivaux (faute d’insonorisants). De plus, la boîte auto à seulement 4 rapports côté thermique n’aime pas les difficultés, en particulier sur l’autoroute où elle a tendance à faire brailler le bloc 1.8. Mais à usage cool, il reste très doux. Et surtout, le Dacia limite les dépenses, non seulement grâce à son tarif plancher mais aussi grâce à sa sobriété exemplaire sur tous les terrains.

4e MG EHS : 12,2/20

Si le petit ZS nous avait déçus par son manque de mise au point, le « grand » EHS se montre plus abouti, grâce à un fonctionnement électrique ou hybride « série » pertinent en ville comme sur route avec une certaine sobriété, et une bonne isolation des bruits et vibrations. Et une fois le mode hybride parallèle enclenché sur les grands axes, la transmission se montre douce. Dommage qu’il entraîne alors des variations de puissance, et une hausse de la conso. Bon point enfin : son prix !

3e Honda ZR-V : 13/20

Le système Honda séduit une nouvelle fois par la douceur de fonctionnement du mode hybride en série, exemplaire de douceur et de fluidité en ville et sur route, ses bonnes performances, et sa simulation de passage des rapports qui donne l’impression de conduire une voiture « normale », voire sportive. Dommage qu’il manque un peu de sobriété hors agglomération. On pourra également lui reprocher ses tarifs élevés et son volume de chargement juste.

2e Nissan Qashqai : 13,9/20

La douceur, c’est aussi le credo du Qashqai, qui en sus se distingue par une discrétion enviable : c’est simple, on croirait avoir affaire à un véhicule électrique. Pour ne rien gâter, le Nissan fait preuve de retenue à la pompe. Grâce à cette mécanique hybride savamment revue, le pionnier des SUV compacts mérite d’être redécouvert et, selon certains d’entre nous, de remporter le comparatif. Hélas, le budget d’utilisation canon du Kuga l’en empêche de peu.

1er Ford Kuga : 14/20

Grâce à son fonctionnement à l’Éthanol E85 et à un appétit qui reste contenu malgré la surconsommation engendrée par ce carburant, le Kuga met tout le monde d’accord en termes de budget d’utilisation. Et même s’il commence à dater, surtout sur autoroute où il a tendance à faire brailler le moteur son système hybride, il fait toujours preuve d’une fluidité exemplaire. Ajoutez à cela un vaste coffre et un prix serré (grâce aux remises typiquement Ford), et vous obtenez le lauréat de ce comparatif…