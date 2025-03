Au moment où elle est arrivée sur le marché, la Peugeot 508 de seconde génération comptait toujours des rivales directes parmi les marques généralistes (chez Ford, Renault ou Opel par exemple). Mais elle est désormais le seul modèle de berline familiale « classique » du marché chez les constructeurs généralistes à de très rares exceptions près comme les Skoda Octavia et Superb, pas tout à fait sur le même segment que la Lionne.

Restylée en 2023, cette Peugeot 508 fait désormais office de voiture un peu « puriste » sur le marché avec sa malle sans hayon et sa vraie silhouette de berline tricorps. Hélas, son prix a encore augmenté récemment puisque la version la plus abordable du catalogue, celle utilisant un moteur diesel de 130 chevaux, a disparu. L’entrée de gamme est formée par la version hybride rechargeable de 180 chevaux, affichée à 50 200€.

5 000€ de plus qu’une Tesla Model 3 après remise

Heureusement, Peugeot propose une remise de 5 400€ en ce moment pour abaisser son prix de base à 44 800€ en finition Allure (ou 46 660€ avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 chevaux). Ça reste tout de même presque 5 000€ de plus qu’une Tesla Model 3 restylée dans sa version de base (39 990€), disposant d’une mécanique plus puissante et d’un habitacle plus spacieux. La Citroën C5X, sorte de crossover à peine réhaussé, s’affiche elle à partir de 41 850€ (ou 40 600€ après remise) avec un modeste moteur essence de 130 chevaux à boîte automatique.

Une belle voiture, tout de même

La Peugeot 508 ne peut mettre en avant ni son habitabilité ni son prestige mécanique pour se distinguer face à ces quelques rivales. Dans sa version PSE de 360 chevaux affichée à 70 650€ (64 840€ après remise), elle paraît beaucoup trop chère aussi compte tenu de son groupe motopropulseur moyennement convainquant en conduite sportive.

Reste le plaisir de rouler dans la seule berline française « traditionnelle » survivante, dont le degré de raffinement et d’élégance paraît en ligne avec les précédents modèles de la marque au lion. Compte tenu des prix pratiqués, ce seul argument ne suffira évidemment pas à séduire beaucoup de clients.

