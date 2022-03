Essai - Citroën C5 X (2022) : la berline XXM

En Bref Berline familiale

À partir de 32 900 €

Essence et Hybride

2022 signe le retour de Citroën dans la catégorie des grandes berlines, près de cinq ans après l'arrêt de la C5. Si elle n’en a pas l’air, la C5 X fait partie de la catégorie des berlines familiales au même titre que la Peugeot 508, la Skoda Superb ou encore la Mercedes Classe C. Mais une fois encore Citroën a choisi une voie différente en mélangeant les éléments de style de différentes catégories. Du coup, la C5 X vient picorer sur le marché des breaks comme la Passat SW et des SUV compacts comme le Peugeot 3008 (pour le prix) et familiaux comme le Peugeot 5008 (pour la taille).

Vous retrouverez ainsi la longueur d’une berline (4, 80 m), le profil d’un break de chasse et la garde au sol d’un SUV. Est-ce la bonne formule ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question mais la marque tente de nouvelles pistes pour attirer de nouveaux clients sur un marché en déclin.

Bien campée sur ses grandes jantes de 19’’ sur cette finition haute « Shine Pack », la C5 X donne un sentiment de robustesse, renforcé par une ceinture de caisse haute, un long capot et la nouvelle calandre de Citroën ornée d’optiques en deux parties en forme de V. De profil, on remarque le vitrage qui forme une continuité autour du véhicule. On peut y voir une inspiration du côté de la XM. L'arrière hésite entre berline et break avec un hayon plongeant et sous la lunette un becquet massif. La C5 X peut bénéficier en option d’un toit bi-ton noir afin de renforcer sa personnalité.

Comparé à l'extérieur, l'intérieur est assez sage. La planche de bord est dans la continuité des dernières créations de la marque et notamment de la nouvelle C4. On note quelques petits détails comme les surpiqûres en chevrons ou les aérateurs qui débordent sur les portes mais dans l’ensemble l’habitacle est sobre et surtout bien fini.

Impossible de passer à côté de l’énorme écran tactile de 12 pouces dont l’interface est nouvelle et rapide. Le système profite de mises à jour à distance, d'un assistant personnel et des connectivités Android et Carplay. Citroën a eu la bonne idée de conserver de vraies commandes pour gérer la température et la ventilation. En revanche on note que la marque persiste avec une minuscule instrumentation numérique qui dénote avec l’écran. Cette dernière est complétée par un affichage tête haute tout nouveau à réalité augmentée.

En bonne berline, la C5 X met davantage le paquet sur le confort. Cela passe par des sièges larges et moelleux que l’on ne retrouve nulle part ailleurs sur le marché. Attention, ils ne sont pas disponibles sur la finition d’entrée de gamme « Feel ». Elle poursuit ses bonnes dispositions par un accès aux places arrière facilité et un espace aux jambes excellent. Deux adultes de grande taille y voyageront très confortablement avec deux points de charge USB à disposition.

Enfin, la C5 X n’a pas que le look d’un break, elle en a aussi le coffre. Ce dernier est spacieux, large et accessible. La capacité de chargement atteint 545 litres sur les versions thermiques, de quoi satisfaire un usage familial. Elle tombe à 485 litres sur la version hybride rechargeable en raison de l’implantation des batteries.