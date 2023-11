La Tesla à 25 000€ arrive et elle sera allemande !

On en parle depuis des années. Après avoir déjà élargi sa gamme par le bas avec la Model 3 et le Model Y, Tesla plancherait en secret depuis longtemps sur un modèle plus compact et accessible financièrement. Mais les confirmations officielles tardent à arriver pour le constructeur américain qui n’a toujours pas donné d’informations à ce sujet.

Les choses viennent enfin de bouger : d’après les journalistes de Reuters qui citent une source interne, Elon Musk a informé les employés de l’usine de Berlin que Tesla préparait la construction d’un nouveau modèle à 25 000 euros sur ce site, à côté du Model Y déjà assemblé sur place. On ne sait en revanche pas quand la production de ce nouveau modèle doit débuter.

Une compacte de segment C ?

Plus tôt dans l’année, un étrange prototype utilisant la carrosserie d’un SUV Mazda CX-30 avait été photographié en Chine. Il pourrait s’agir des mulets de développement de ce futur modèle à 25 000€, qui devrait s’inscrire dans la catégorie des compactes électriques de segment C comme la Volkswagen ID.3 et la MG4. Un tel prix permettrait d’ailleurs à Tesla de vendre sa voiture encore moins cher que la Chinoise.

Rappelons que Tesla prévoit de vendre 20 millions de voitures dans le monde chaque année d’ici la fin de la décennie. L’arrivée d’un modèle moins cher aidera donc logiquement Tesla dans ce projet d’augmentation des ventes.