La future compacte de Tesla déjà dans la rue ?

Depuis des années, la rumeur du développement d’un modèle compact chez Tesla fait office de véritable serpent de mer. Après la construction de sa gamme familiale et luxueuse, le constructeur américain n’a jamais caché sa volonté de proposer un modèle encore plus petit et abordable que la berline Model 3 démarrant actuellement à 44 990€ en France. Et il se pourrait bien que ces images publiées sur Internet par le site Autospy.net montrent pour la première fois un prototype de cette future Tesla Model 2 (ou "Model C" ?) que tout le monde attend.

Les images sont assez troublantes : prises vraisemblablement en Chine, elles montrent un véhicule dont la silhouette ressemble d'après certains observateurs à celle du Mazda CX-30, avec un dessin des montants arrière qui semble bien correspondre. Les optiques avant et arrière paraissent très proches de celles des Model 3 et Y. S’agit-il d’un mulet de développement carrément basé sur un châssis d'un modèle concurrent déjà existant afin d'effectuer les premiers tests dynamiques en attendant l’arrivée du vrai châssis ? Ou bien du vrai châssis Tesla avec des panneaux de carrosserie provisoires ? Ou encore, d’un autre projet sans rapport avec des travaux internes de chez Tesla ?

Rendez-vous le 1er mars pour être fixé

S’il s’agit bien d’un prototype de la future Tesla Model 2, il fera forcément partie des sujets abordés par Elon Musk dans le cadre de son « Investor Day » prévu le 1er mars prochain au Texas. Et si ce véhicule est bien conçu par les équipes de Tesla, il a forcément un rapport avec un projet de véhicule compact. La MG4 chinoise et son rapport prix/prestations imbattable doit-elle commencer à trembler ? Les fans de Tesla retiennent leur souffle et si vous voulez investir dans une Tesla la moins chère possible, peut-être vaudra-t-il mieux attendre quelques jours de plus. Il pourrait y avoir bientôt une surprise…