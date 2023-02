Elon Musk et Tesla préparent-ils une révolution ?

Comme Steve Jobs d’Apple et ses Keynote en son temps, Elon Musk est un habitué des évènements de communication importants pour sa marque Tesla. En 2006, le premier « Master Plan » annonçait la transformation de Tesla, qui se préparait alors à passer du statut de petit constructeur de voitures de sport à celui de vraie marque à gros volumes, grâce à la pionnière Model S. En 2016 et alors que Tesla frôlait encore la faillite, le second « Master Plan » d’Elon Musk donnait les grandes lignes de la stratégie d’expansion de la marque. Si tous les projets dévoilés à cette occasion n’ont pas été atteints (notamment celui du développement des toitures à panneaux solaires e la commercialisation de vraies voitures autonomes), ce second Master Plan a effectivement été suivi de la présentation des Model 3 et Model Y qui permettent actuellement à Tesla de multiplier ses volumes de ventes dans le monde.

Elon Musk vient de donner rendez-vous à tout le monde, via une publication sur Twitter, le 1er mars prochain à la Gigafactory de Tesla au Texas pour le troisième « Master Plan », avec une description très ambitieuse : « le chemin d’un futur à l’énergie entièrement durable » doit y être expliqué, rien que ça. Si cet évènement sera sans doute l’occasion pour Elon Musk de détailler le plan produit de Tesla pour les années futures, ses annonces pourraient donc aller bien au-delà de la fabrication d’automobiles.

Une révolution technologique ?

Elon Musk prépare-t-il des annonces révolutionnaires en matière de construction de voitures, de batteries ou même de production d’électricité ou d’énergies au sens large ? Ou bien s’agit-il seulement d’un joli message marketing ? Rendez-vous dans un peu plus de deux semaines pour découvrir tout ça. La Model 3 restylée sera peut-être au programme, tout comme la version définitive du Cybertruck ou de la sportive Roadster.