Tesla Model C : 30 000 € pour la future compacte ?

Dans le catalogue de chez Tesla, une seule auto à moins de 50 000 €. Il s’agit de l’entrée de gamme de la Tesla Model Y qui affiche 49 990 €. Toutes les autres Tesla dépassent les 50 000 €. Pour Ellon Musk qui évoque depuis des années vouloir créer une auto électrique abordable, on en est encore loin. Et pourtant, la marque travaille toujours sur une berline compacte à tarif plus serré qui pourrait prendre la dénomination de Model C.

30 000 € en Europe.

Tesla veut réussir à produire une auto qui pourrait être vendue en entrée de gamme 25 000 $ aux États-Unis et 30 000 € chez nous. Mais pour la proposer en Europe, Tesla va devoir encore attendre un peu. Tout d’abord parce qu’il lui faut une usine capable de produire ce type d’auto sur le sol européen, c’est la Gygafactory de Berlin en Allemagne qui devrait s’en charger. Cette usine se consacre aujourd’hui à la production de Tesla Model Y (elle en produit pour le moment 2 000 unités par semaine) et la marque est toujours dans l’attente d’une possibilité de construire des bâtiments supplémentaires pour assembler des batteries sur place.

Nouvelles cellules 4680.

Les batteries, un élément crucial pour la future Tesla Model C. Pour un véhicule à prix bas, il faut des batteries qui coûtent moins cher à produire que celles qu’utilise Tesla actuellement. C’est tout l’enjeu des nouvelles cellules 4680 (pour 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur). Elles sont plus grandes que les 2170 qui sont le plus fréquemment utilisées par la marque. Leur utilisation permet aussi de réduire le poids des batteries, d’augmenter l’autonomie et de baisser les coûts de 50 %. Mais pour les produire, Tesla ne peut le faire seul et a été obligé de demander l’aide de LG, Panasoni, Samsung, sans qu’à ce jour la production soit suffisante. Pour le moment, seule l’usine d’Austin au Texas équipe de ces nouvelles cellules les Tesla Model Y.

Châssis inédit.

Et puis il faut aussi un châssis pour cette nouvelle auto et Tesla voudrait produire une nouvelle base technique avec un élément innovant : le pack structurel. Au lieu de poser le pack de batterie sur le châssis du véhicule, celui-ci serait un élément structurel faisant partie du châssis, reliant l’avant et l’arrière du véhicule. Là aussi, on obtiendrait un gain de poids et une économie liée à une diminution du nombre de pièces et d’éléments de carrosserie qui sont nécessaires à l’assemblage du véhicule.

Ventes en hausse pour Tesla.

Pour la future Tesla Model C (ou Model 2, Model A), il faut donc un nouveau châssis, une montée en puissance de la Gigafactory de Berlin, une production plus importante de batteries équipées de cellules 4680… Ceux qui voyaient cette voiture arriver sur le marché en 2023 devront prendre leur mal en patience, une arrivée en 2024 voire 2025 est plus probable. Pour Tesla, un tel retard n’est pas exceptionnel, souvent les modèles promis pour une date précise sont arrivés bien après. Cela ne perturbe pas pour autant la bonne marche de la marque qui vient de franchir le cap des 344 000 véhicules vendus en un trimestre et espère vendre 1,5 million de voitures en 2022, après 500 000 véhicules livrés en 2020, 936 000 véhicules livrés en 2021, la marque américaine Tesla poursuit sa croissance. Et la possibilité de disposer d’une berline compacte capable de rivaliser avec les Nissan Leaf, Renault Mégane 5 E-Tech, Volkswagen ID.3 et future Peugeot e-308, devrait lui permettre de voir sa courbe des ventes tutoyer les sommets. Surtout si l’auto est effectivement vendue en entrée de gamme à 30 000 € soit de 7 000 à 14 000 € de moins que la concurrence.

La future Tesla Model C en dix points

Berline compacte électrique, cinq portes, cinq places

Arrivée prévue en 2024 ou 2025

Conçue spécifiquement pour le marché européen mais vendue sur d’autres continents

Longueur : 4,40 m environ

Production pour l’Europe dans la Gygafactory de Berlin en Allemagne

Nouvelles batteries avec cellules 4680

Châssis inédit avec pack structurel (la batterie fait partie intégrante du châssis)

Puissance : de 250 à 400 ch (pour le modèle le plus sportif)

Autonomie : de 440 à 600 km

Tarif : 30 000 € en entrée de gamme*

*Estimations