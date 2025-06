Les Robotaxis de Tesla à conduite autonome ont un employé à bord et un autre qui surveille à distance !

Ça y est, il existe vraiment des Tesla équipées d’un système de conduite entièrement autonome. Elles roulent dans le cadre du programme « Robotaxi », entré en application ce 22 juin aux Etats-Unis. Le vieux rêve d’Elon Musk de proposer des véhicules capables de se conduire tous seuls est donc devenu réalité.

Sauf qu’en réalité, justement, le cadre d’utilisation de ces « Robotaxis » de Tesla ne ressemble pas vraiment au rêve de la voiture autonome capable de se passer totalement d’un humain pour fonctionner. Utilisant des Model Y modifiés pour cette tâche, ce programme permet uniquement à une petite poignée de gens invités par Tesla de commander un véhicule pour une course (à la façon d’un VTC et via une application dédiée), uniquement entre 6h du matin et minuit et sur un périmètre très réduit et des trajets prédéfinis de la ville d’Austin au Texas.

Il y a quelqu’un à l’intérieur

Il ne fonctionne que par beau temps, Tesla évitant ainsi les risques liés à la conduite autonome quand il pleut ou qu’il y a du brouillard (on sait que ces paramètres gênent les capteurs de la voiture). Et surtout, il y a en permanence un employé de Tesla installé sur le siège passager avant pour vérifier que tout se passe bien et appuyer sur un bouton d’arrêt d’urgence au cas où. En cas de problème, un opérateur à distance est également connecté au véhicule pour résoudre des soucis.

Bref, on reste pour l’instant très loin de la vraie solution de taxi à véhicule autonome, surtout que des sociétés concurrentes comme Waymo proposent déjà depuis longtemps des autos pouvant déplacer des clients sans opérateur à l’intérieur et sur des trajets plus vastes et moins encadrés dans certaines villes des Etats-Unis.

Le Cybercab encore loin d’être prêt ?

Tesla n’est donc clairement plus à la pointe de la technologie de conduite autonome au vu de ce que les « Robotaxis » de la marque sont capables de faire pour le moment. Et quand on sait que le Cybercab sans volant commercialisé auprès des particuliers doit arriver avant 2027, on se dit qu’il reste encore du travail chez Tesla pour arriver à une technologie de conduite autonome totalement mature. D’ailleurs comme l’ont repéré les journalistes d’Electrek, certaines vidéos publiées par les premiers « testeurs clients » des Robotaxis de Tesla montrent de petites erreurs de conduite du véhicule. Imaginons la même chose avec un Cybercab sans opérateur à bord ni volant et des situations de conduite beaucoup plus complexes que celles prévues dans ces trajets à Austin…