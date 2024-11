Le nouveau Kia Sportage restylé veut plaire autant que le Hyundai Tucson

Le Kia Sportage de cinquième génération existe chez nous depuis 2021 et, quelques jours après son cousin le Hyunda Tucson, passe par la case restylage pour se relancer face aux nombreux concurrents du segment (Renault Austral, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Skoda Karoq, Ford Kuga, Nissan Qashqai…).

Ce restylage s’inscrit dans la lignée des récentes nouveautés thermiques de Kia avec une face avant dont l’esprit rappelle un peu la petite Picanto, avec des optiques très verticales et une épaisse calandre au maillage noir. L’allure du SUV reste assez originale dans la catégorie, comme c’était déjà le cas de l’ancien modèle.

A l’intérieur et comme dans le récent Hyundai Tucson restylé, on trouve deux écrans de 12,3 pouces pour les combinés d’instrumentation et l’écran tactile central. Le style de la planche de bord est revu mais curieusement, il ne paraît pas forcément plus moderne que celui de l’ancienne même si le véhicule s’améliore au niveau de la technologie embarquée. L’insonorisation serait en progrès tout comme le confort d’amortissement.

Des moteurs essence hybrides ?

Pour l’instant, il faut se contenter de ces quelques images et d’informations techniques assez limitées, montrant le véhicule dans sa version coréenne. La version européenne de ce Sportage restylé sera officiellement lancée l’année prochaine, avec très certainement les mêmes moteurs essence hybrides et hybrides rechargeables que le Hyundai Tucson restylé. On ignore s’il conservera le diesel du modèle actuel mais une chose est sûre : ce Sportage restylé aimerait bien se rapprocher du succès de son cousin de chez Hyundai, actuel leader sur le marché des SUV familiaux en Europe.