Kia EV5 Concept (2023), le petit frère de l'EV6 électrique

Après l’EV6 élu « voiture de l’année 2022 », puis le renouvellement du Niro électrique de seconde génération et l’arrivée du grand EV9 à sept places, Kia dévoile encore un nouveau SUV électrique à l’occasion d’un grand évènement de la marque en Chine. Attention, il ne s’agit pour l’instant que d’un concept-car et non pas d’un modèle définitif. Mais il annonce bien l’arrivée prochaine d’un nouveau modèle dans la gamme, qui sera d’abord lancé en Chine dès la fin de cette année 2023.

Au vu de ces premières images, on constate que le style se rapproche de celui du grand EV9 plutôt que de celui de l’EV6 avec une face avant très verticale et une silhouette générale rappelant un peu celle du Land Rover Defender. L’intérieur paraît moins réaliste que l’extérieur avec un volant à la forme singulière, une planche de bord épurée au maximum et des sièges qui forment quasiment une banquette à l’avant.

Une plateforme E-GMP

Kia ne dévoile pour l’instant aucune information technique sur la motorisation et les batteries de cet EV5, mais il reprendra logiquement la plateforme E-GMP déjà utilisée par les EV6 et EV9 dans sa version définitive. Sa version de série se positionnera très probablement entre le Niro et l’EV6, avec des dimensions de véhicule compact. En Europe, il arrivera d’ici l’année 2024.